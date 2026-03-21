Accident devastator în Satu Mare: un tânăr de 28 de ani a murit pe loc

Un tânăr și-a pierdut viața după un impact violent între o mașină și un camion în Satu Mare, între localitățile Livada și Iojib. Impactul s-a produs în această dimineață. Autoturismul a fost distrus aproape în totalitate în urma coliziunii.Pompierii de la ISU Someș Satu Mare au intervenit cu echipaje de descarcerare și terapie intensivă mobilă.

Din păcate, șoferul – un tânăr de 28 de ani – a fost găsit fără semne vitale, leziunile fiind incompatibile cu viața.

Camion răsturnat, drum blocat

Autocamionul implicat s-a răsturnat pe carosabil. Acesta transporta mere, iar încărcătura s-a împrăștiat pe șosea. Șoferul camionului s-a autoevacuat și a refuzat transportul la spital.

Circulația între Livada și Iojib a fost complet blocată. A fost necesar un utilaj special pentru degajarea drumului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

