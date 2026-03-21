Surpriză adorabilă în Craiova: s-a născut un pui de alpaca în Parcul Romanescu

În Craiova, în Parcul Romanescu s-a născut un pui de alpaca. Micuțul a venit pe lume în Valea Ciutelor. Vestea a fost dată de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe pagina sa de Facebook.
Deocamdată, este ținut într-un țarc special pentru nou-născuți, dar în curând va putea fi văzut alături de celelalte animăluțe.
Dacă ajungi în zonă, vei descoperi o adevărată „explozie” de viață:
- căprioare,
- alpaca,
- căprițe pitice,
- mulți ieduți născuți în ultima lună.
Un loc perfect pentru o plimbare
Valea Ciutelor a devenit una dintre cele mai îndrăgite atracții pentru familii și copii din Craiova. Este un moment perfect pentru poze și relaxare în aer liber!
