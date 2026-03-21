Surpriză adorabilă în Craiova: s-a născut un pui de alpaca în Parcul Romanescu

De Mariana BUTNARIU
Un nou locatar a venit pe lume în Valea Ciutelor
În Craiova, în Parcul Romanescu s-a născut un pui de alpaca. Micuțul a venit pe lume în Valea Ciutelor. Vestea a fost dată de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe pagina sa de Facebook.

Deocamdată, este ținut într-un țarc special pentru nou-născuți, dar în curând va putea fi văzut alături de celelalte animăluțe.

Dacă ajungi în zonă, vei descoperi o adevărată „explozie” de viață:

  • căprioare,
  • alpaca,
  • căprițe pitice,
  • mulți ieduți născuți în ultima lună.

Un loc perfect pentru o plimbare

Valea Ciutelor a devenit una dintre cele mai îndrăgite atracții pentru familii și copii din Craiova. Este un moment perfect pentru poze și relaxare în aer liber!

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

