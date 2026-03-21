Lovitură masivă împotriva crimei organizate: zeci de grupări vizate în toată țara

Polițiștii și procurorii au desfășurat zeci de acțiuni pentru destructurarea rețelelor de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatică.

În perioada 6–19 martie 2026, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, alături de procurorii DIICOT, au desfășurat:

🔹 78 de acțiuni operative (33 de amploare),

🔹 270 de percheziții domiciliare,

🔹 18 flagranturi,

🔹 194 mandate de aducere puse în aplicare.

Măsuri împotriva suspecților

În urma anchetelor:

92 de persoane reținute

66 arestate preventiv

7 sub control judiciar

Ce au descoperit anchetatorii

Cantități impresionante de substanțe interzise:

37,5 kg canabis,

1,5 kg cocaină,

31,3 kg alte substanțe psihoactive,

6.207 comprimate.

De asemenea, au fost confiscate:

3.734.121 de țigarete,

26 grindere și 45 cântare de precizie.

Bunuri și bani ridicați

Autoritățile au indisponibilizat:

376.078 lei,

43.725 euro,

570 dolari,

7.500 euro falși.

Alte bunuri:

231 telefoane mobile,

15 sisteme informatice,

27 medii de stocare,

4 autoturisme,

3 arme neletale și muniție.

Forțe implicate

La acțiuni au participat:

polițiști specializați,

luptători ai Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale,

jandarmi și polițiști din teritoriu.

Acțiunile continuă pentru combaterea rețelelor infracționale și creșterea siguranței cetățenilor.

Citește și: 44.000 de euro ascunși în bagaje, descoperiți la frontieră: amendă și bani confiscați