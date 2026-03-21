44.000 de euro ascunși în bagaje, descoperiți la frontieră: amendă și bani confiscați

De Mariana BUTNARIU
Un ucrainean avea 44.000 de euro ascunși în căptușeală
Un bărbat ucrainean a încercat să introducă în țară zeci de mii de euro ascunși în bagaje, dar a fost prins de autorități. Incidentul a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, unde un cetățean ucrainean de 55 de ani s-a prezentat pe jos pentru a intra în România.

Echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a decis verificarea acestuia în baza analizei de risc.

Descoperirea făcută de autorități

În urma controlului, au fost găsiți 44.000 de euro:

  • ascunși în căptușeala genții
  • disimulați în buzunarul unei borsete

Suma nu a fost declarată conform legii.

Ce sancțiuni au fost aplicate

Autoritățile au decis:

  • confiscarea întregii sume pentru continuarea cercetărilor,
  • amendă de 3.000 lei, aplicată de Biroul Vamal Vicovu de Sus.

Ce trebuie să știe cetățenii

Introducerea în țară a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalent) trebuie declarată obligatoriu.

Nerespectarea legii poate duce la:

  • amenzi
  • confiscarea banilor

Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a trece granița pentru a evita problemele legale.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

