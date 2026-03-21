44.000 de euro ascunși în bagaje, descoperiți la frontieră: amendă și bani confiscați

Un bărbat ucrainean a încercat să introducă în țară zeci de mii de euro ascunși în bagaje, dar a fost prins de autorități. Incidentul a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, unde un cetățean ucrainean de 55 de ani s-a prezentat pe jos pentru a intra în România.
Echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a decis verificarea acestuia în baza analizei de risc.
Descoperirea făcută de autorități
În urma controlului, au fost găsiți 44.000 de euro:
- ascunși în căptușeala genții
- disimulați în buzunarul unei borsete
Suma nu a fost declarată conform legii.
Ce sancțiuni au fost aplicate
Autoritățile au decis:
- confiscarea întregii sume pentru continuarea cercetărilor,
- amendă de 3.000 lei, aplicată de Biroul Vamal Vicovu de Sus.
Ce trebuie să știe cetățenii
Introducerea în țară a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalent) trebuie declarată obligatoriu.
Nerespectarea legii poate duce la:
- amenzi
- confiscarea banilor
Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a trece granița pentru a evita problemele legale.
