44.000 de euro ascunși în bagaje, descoperiți la frontieră: amendă și bani confiscați

Un bărbat ucrainean a încercat să introducă în țară zeci de mii de euro ascunși în bagaje, dar a fost prins de autorități. Incidentul a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, unde un cetățean ucrainean de 55 de ani s-a prezentat pe jos pentru a intra în România.

Echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a decis verificarea acestuia în baza analizei de risc.

Descoperirea făcută de autorități

În urma controlului, au fost găsiți 44.000 de euro:

ascunși în căptușeala genții

disimulați în buzunarul unei borsete

Suma nu a fost declarată conform legii.

Ce sancțiuni au fost aplicate

Autoritățile au decis:

confiscarea întregii sume pentru continuarea cercetărilor,

amendă de 3.000 lei, aplicată de Biroul Vamal Vicovu de Sus.

Ce trebuie să știe cetățenii

Introducerea în țară a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalent) trebuie declarată obligatoriu.

Nerespectarea legii poate duce la:

amenzi

confiscarea banilor

Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a trece granița pentru a evita problemele legale.

