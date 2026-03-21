Știri de ultima orăEvenimentIncident la o bază nucleară din Marea Britanie: un iranian și o româncă, acuzați după o tentativă de acces

Incident la o bază nucleară din Marea Britanie: un iranian și o româncă, acuzați după o tentativă de acces

De Mariana BUTNARIU
Baza Navală HM Clyde, Faslane, este sediul sistemului de descurajare nuclear al Marii Britanii
Baza Navală HM Clyde, Faslane, este sediul sistemului de descurajare nuclear al Marii Britanii

Un bărbat iranian și o femeie din România au fost arestați după ce ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară britanică.

Incidentul a avut loc la HM Naval Base Clyde, cunoscută și ca Faslane, unde cei doi suspecți – un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani – au fost reținuți de poliție.

Arestarea a avut loc joi, în jurul orei 17:00, în apropiere de Helensburgh. Cei doi vor fi prezentați luni în fața instanței din Dumbarton. Deocamdată, natura exactă a acuzațiilor nu a fost făcută publică.

O bază extrem de sensibilă

Baza Faslane găzduiește:

  • toate submarinele nucleare ale Royal Navy,
  • submarinele cu rachete nucleare din clasa Vanguard,
  • sistemul nuclear Trident al Regatul Unit.

Este una dintre cele mai importante locații strategice pentru apărarea nucleară a țării.

Context tensionat

Incidentul vine într-un moment de tensiuni internaționale ridicate, după escaladarea conflictului dintre Iran și aliații occidentali.

Faslane este cunoscută și pentru protestele anti-nucleare organizate de grupuri precum Campaign for Nuclear Disarmament, potrivit BBC.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

