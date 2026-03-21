Incident la o bază nucleară din Marea Britanie: un iranian și o româncă, acuzați după o tentativă de acces

Un bărbat iranian și o femeie din România au fost arestați după ce ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară britanică.

Incidentul a avut loc la HM Naval Base Clyde, cunoscută și ca Faslane, unde cei doi suspecți – un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani – au fost reținuți de poliție.

Arestarea a avut loc joi, în jurul orei 17:00, în apropiere de Helensburgh. Cei doi vor fi prezentați luni în fața instanței din Dumbarton. Deocamdată, natura exactă a acuzațiilor nu a fost făcută publică.

O bază extrem de sensibilă

Baza Faslane găzduiește:

toate submarinele nucleare ale Royal Navy,

submarinele cu rachete nucleare din clasa Vanguard,

sistemul nuclear Trident al Regatul Unit.

Este una dintre cele mai importante locații strategice pentru apărarea nucleară a țării.

Context tensionat

Incidentul vine într-un moment de tensiuni internaționale ridicate, după escaladarea conflictului dintre Iran și aliații occidentali.

Faslane este cunoscută și pentru protestele anti-nucleare organizate de grupuri precum Campaign for Nuclear Disarmament, potrivit BBC.

