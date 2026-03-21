15.6 C
Craiova
sâmbătă, 21 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Sarah Ferguson, în centrul presiunii: ar putea fi chemată să depună mărturie despre Epstein

De Mariana BUTNARIU
Au existat speculații că fostei ducese de York i s-ar fi putut oferi șase cifre pentru o dezvăluire completă.
Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, cunoscută drept Fergie, nu a fost văzută public de luni de zile; locul ei exact este necunoscut. Speculațiile includ EAU, Portugalia, Elveția sau Irlanda.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au dezvăluit contacte strânse cu Epstein, inclusiv întâlniri după eliberarea sa din închisoare.

Avocata victimelor, Gloria Allred, susține că Ferguson „nu este o victimă” și că ar trebui să depună mărturie în fața Congresului și a poliției britanice.

Presiunea internațională crește

Legislatori americani precum Suhas Subramanyam și Melanie Stansbury au subliniat că Ferguson ar putea avea informații esențiale pentru anchetă. Familia acuzatoarei Virginia Giuffre susține că fosta ducesă „ar trebui să meargă în SUA pentru a răspunde la întrebări”.

Totuși, avocatul ei Jonathan Coad afirmă că „nu există nicio șansă” să meargă și că ar fi un dezastru pentru ea și familia sa.

Efecte asupra imaginii și activităților ei

Zvonurile despre un interviu dezvăluior sau memorii circulă intens, dar nu există confirmări oficiale. Ferguson și-a pierdut titlul de ducesă în octombrie, după renunțarea lui Andrew Mountbatten-Windsor la titlul său.

Organizațiile caritabile și proiectele ei recente au fost retrase sau închise, potrivit BBC.

Citește și: (VIDEO) Încă doi bărbați prinși pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul” în Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA