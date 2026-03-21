Sarah Ferguson, în centrul presiunii: ar putea fi chemată să depună mărturie despre Epstein

Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, cunoscută drept Fergie, nu a fost văzută public de luni de zile; locul ei exact este necunoscut. Speculațiile includ EAU, Portugalia, Elveția sau Irlanda.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au dezvăluit contacte strânse cu Epstein, inclusiv întâlniri după eliberarea sa din închisoare.

Avocata victimelor, Gloria Allred, susține că Ferguson „nu este o victimă” și că ar trebui să depună mărturie în fața Congresului și a poliției britanice.

Presiunea internațională crește

Legislatori americani precum Suhas Subramanyam și Melanie Stansbury au subliniat că Ferguson ar putea avea informații esențiale pentru anchetă. Familia acuzatoarei Virginia Giuffre susține că fosta ducesă „ar trebui să meargă în SUA pentru a răspunde la întrebări”.

Totuși, avocatul ei Jonathan Coad afirmă că „nu există nicio șansă” să meargă și că ar fi un dezastru pentru ea și familia sa.

Efecte asupra imaginii și activităților ei

Zvonurile despre un interviu dezvăluior sau memorii circulă intens, dar nu există confirmări oficiale. Ferguson și-a pierdut titlul de ducesă în octombrie, după renunțarea lui Andrew Mountbatten-Windsor la titlul său.

Organizațiile caritabile și proiectele ei recente au fost retrase sau închise, potrivit BBC.

