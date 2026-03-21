12.8 C
Craiova
sâmbătă, 21 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima oră Local Dolj (VIDEO) Încă doi bărbați prinși pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul" în Craiova

(VIDEO) Încă doi bărbați prinși pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul” în Craiova

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Pe 13 ianuarie 2026, un tânăr de 26 de ani a sesizat poliția că bunica sa din Craiova a fost victima unei înșelăciuni prin metoda „Accidentul”. Victima a oferit persoane necunoscute bani și bijuterii în valoare de aproximativ 18.000 lei.

În urma anchetei:

  • Pe 19 martie, un bărbat de 41 de ani, din Constanța, a fost identificat și adus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri.
  • Pe 20 martie, un al doilea bărbat de 36 de ani, tot din Constanța, a fost prins în urma unei percheziții și condus la poliție.

Măsuri legale

Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova:

  • Suspecții au fost reținuți 24 de ore,
  • Au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă,
  • Instanța a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile.

Sprijin în anchetă

Activitățile au beneficiat de suportul:

  • Serviciului Criminalistic Dolj
  • Inspectoratului de Poliție Județean Constanța

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA