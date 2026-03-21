(VIDEO) Încă doi bărbați prinși pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul” în Craiova

Pe 13 ianuarie 2026, un tânăr de 26 de ani a sesizat poliția că bunica sa din Craiova a fost victima unei înșelăciuni prin metoda „Accidentul”. Victima a oferit persoane necunoscute bani și bijuterii în valoare de aproximativ 18.000 lei.

În urma anchetei:

Pe 19 martie, un bărbat de 41 de ani, din Constanța, a fost identificat și adus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri.

Pe 20 martie, un al doilea bărbat de 36 de ani, tot din Constanța, a fost prins în urma unei percheziții și condus la poliție.

Măsuri legale

Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova:

Suspecții au fost reținuți 24 de ore,

Au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă,

Instanța a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile.

Sprijin în anchetă

Activitățile au beneficiat de suportul:

Serviciului Criminalistic Dolj

Inspectoratului de Poliție Județean Constanța

