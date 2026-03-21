Incendiu la o mașină electrică în Drăgășani: flăcările au pornit în timpul încărcării

Pompierii militari au intervenit rapid în Drăgășani, după izbucnirea unui incendiu la o mașină electrică. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Drăgășani, cu o autospecială de stingere. Flăcările au pornit în interiorul autoturismului, în timp ce acesta era la încărcat. Important: încărcarea se făcea din apartament, nu de la o stație specială.

Pagube și intervenție

Incendiul a fost lichidat rapid, însă:

interiorul cabinei a fost distrus,

bateriile nu au fost afectate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă un scurtcircuit electric la cablul de alimentare.

Încărcarea mașinilor electrice trebuie făcută doar în condiții sigure, cu echipamente corespunzătoare, pentru a evita astfel de incidente.

