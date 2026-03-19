Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane evacuate

Pompierii au intervenit joi dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, din localitatea Bălăceanca.

Potrivit ISU București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje s-a constatat o degajare ușoară de fum în interiorul clădirii, fără flacără deschisă.

Aproximativ 50 de persoane evacuate

Pentru siguranță, autoritățile au decis evacuarea a circa 50 de persoane, pacienți și personal medical.

Incendiul s-a produs într-o cameră situată la etajul 1, unde au ars materiale textile. Intervenția pompierilor a fost rapidă, iar incendiul a fost lichidat în scurt timp.

Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite, potrivit reprezentanților ISU.

Citește și: Europa, din nou în criză energetică: cum războiul din Iran lovește direct buzunarele oamenilor