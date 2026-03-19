Europa, din nou în criză energetică: cum războiul din Iran lovește direct buzunarele oamenilor

Europa se confruntă din nou cu o criză energetică majoră, declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la energie și incertitudinea aprovizionării readuc în prim-plan problemele care au zguduit continentul după războiul din Ucraina.

După criza energetică din 2022, liderii europeni promiteau independență față de resursele externe. Președinta Ursula von der Leyen declara atunci că Europa va renunța la dependența de Rusia.

Astăzi însă, situația pare familiară:

prețurile cresc din nou,

liderii caută soluții rapide,

populația resimte presiunea facturilor.

De ce afectează Iranul întreaga Europă

Cheia problemei este Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului. Aproximativ 20% din petrolul global trece pe aici.

Blocajele și tensiunile:

reduc fluxul de energie,

cresc prețurile la nivel global,

afectează inclusiv Europa, chiar dacă nu importă direct din zonă.

Dependența s-a schimbat, dar nu a dispărut

Europa a renunțat în mare parte la energia rusească, dar a devenit dependentă de alți furnizori:

Statele Unite – principal furnizor de gaz lichefiat,

Norvegia – cel mai mare furnizor de gaze prin conducte.

Problema: energia rămâne dependentă de factori externi și de piața globală.

Prețuri mai mari, economie mai slabă

Criza a dus deja la:

creșteri de aproximativ 8% ale petrolului,

creșteri de până la 20% ale gazelor naturale.

Aceste scumpiri:

afectează industria,

cresc inflația,

pun presiune pe populație.

Liderii europeni, în fața unei decizii dificile

La summitul UE de la Bruxelles, liderii caută soluții:

plafonarea prețurilor,

reducerea taxelor,

sprijin pentru consumatori și companii.

Însă aceste măsuri sunt doar temporare și nu rezolvă problema de fond.

Soluția pe termen lung: independența energetică

Experții spun că Europa trebuie să:

investească masiv în energie regenerabilă,

dezvolte energia nucleară,

reducă dependența de importuri.

În același timp, există dezbateri intense privind politicile verzi și costurile acestora, potrivit BBC.

O criză care ar putea schimba Europa

Războiul din Iran este un nou test pentru Uniunea Europeană. De această dată, miza este clară: poate Europa să devină cu adevărat independentă energetic?

Sau va continua să fie vulnerabilă la fiecare criză globală?

