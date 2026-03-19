(VIDEO) Val Kilmer revine pe marele ecran cu ajutorul inteligenței artificiale. Filmul care schimbă regulile

Industria cinematografică intră într-o nouă eră, în care tehnologia rescrie limitele realității. Actorul Val Kilmer va apărea într-un nou film, la aproape un an de la moartea sa, datorită inteligenței artificiale.

Noul film, „As Deep as the Grave”, îl readuce pe marele actor în rolul Părintelui Fintan, folosind tehnologie AI de ultimă generație.

Regizorul Coerte Voorhees a explicat că rolul a fost gândit special pentru Kilmer și că actorul își dorea să participe la proiect. Din păcate sănătatea nu i-a permis să filmeze.

Decizia de a-l recrea digital a stârnit controverse, dar și admirație.

Cum a fost posibil

Echipa de producție a folosit:

imagini de arhivă,

înregistrări audio,

tehnologie AI generativă.

Totul a fost realizat cu acordul familiei actorului.

Fiica sa, Mercedes Kilmer, a declarat că tatăl ei era pasionat de tehnologiile noi și vedea AI-ul ca pe un instrument pentru povestire.

O tendință în creștere în cinema

Aceasta nu este prima utilizare a AI în cazul lui Val Kilmer. În filmul Top Gun: Maverick vocea actorului a fost recreată digital, pentru a putea reveni în rolul Iceman.

Tehnologia devine astfel o punte între trecut și prezent în industria filmului.

Povestea filmului

„As Deep as the Grave” este inspirat din fapte reale și urmărește doi arheologi în Arizona și explorarea culturii tribului Navajo.

Din distribuție mai fac parte:

Abigail Lawrie,

Tim Felton.

Etică sau inovație?

Utilizarea inteligenței artificiale pentru a „readuce la viață” actori ridică întrebări importante:

este o formă de omagiu?

sau o depășire a limitelor etice?

Pentru echipa filmului, răspunsul este clar: este o continuare a visului artistic al lui Val Kilmer.

Viitorul cinematografiei începe acum

Tehnologia AI deschide noi posibilități:

recrearea actorilor legendari,

continuarea proiectelor neterminate,

experiențe cinematografice complet noi.

Un lucru este sigur: granița dintre realitate și ficțiune devine din ce în ce mai subțire, potrivit Page Six.

