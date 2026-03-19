SUA: regimul iranian este „intact”, dar slăbit după atacuri. Dezvăluiri din Congres

Regimul din Iran rămâne funcțional, dar a fost serios afectat de atacurile recente, potrivit șefei serviciilor de informații din Statele Unite.

Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a declarat în Congres că regimul iranian nu s-a prăbușit, însă capacitățile sale militare și conducerea au fost afectate.

Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri privind amenințările globale, la care au participat și șefii CIA, FBI și NSA.

Dispute în interiorul administrației

Audierea vine pe fondul unor tensiuni în administrația Donald Trump. Un oficial antiterorist important, Joe Kent, și-a dat demisia, susținând că Iranul nu reprezenta o „amenințare iminentă”.

În schimb, directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat Iranul este o amenințare constantă și chiar una imediată în contextul actual.

Întrebări despre justificarea războiului

Decizia SUA de a ataca Iranul a fost pusă sub semnul întrebării de congresmeni din ambele partide.

Președintele Donald Trump a susținut că intervenția a fost necesară din cauza dezvoltării armelor nucleare de către Iran.

Totuși, în cadrul audierii Gabbard a evitat să spună clar dacă amenințarea era iminentă, afirmând că această evaluare aparține exclusiv președintelui.

Programul nuclear, subiect sensibil

Oficialii americani au susținut că:

atacurile SUA și Israel au afectat grav infrastructura nucleară iraniană,

programul de îmbogățire a uraniului a fost „șters”.

Cu toate acestea, această afirmație nu a fost rostită public în audiere ceea ce a generat critici din partea senatorilor.

Strâmtoarea Ormuz, risc major anticipat

Un punct cheie al discuțiilor a fost Strâmtoarea Hormuz.

Serviciile de informații anticipau de mult timp riscul ca Iranul să blocheze această rută, considerată vitală pentru transportul global de petrol.

Oficialii au confirmat că Pentagonul a pregătit măsuri preventive pentru protejarea intereselor energetice și militare, potrivit BBC.

O situație încă incertă

Deși Iranul este slăbit, evaluarea oficială arată că:

regimul rămâne stabil,

conflictul poate continua,

riscurile globale, inclusiv economice, sunt în creștere.

