Cine va produce căldura Craiovei? Electrica interesată de  contractul de miliarde

Societatea Energetică Electrica S.A intră în jocul pentru căldura Craiovei. Societatea a fost singura care a depus ofertă pentru concesionarea activității de producere a energiei termice și electrice din Craiova. Gigantul energetic controlat majoritar de stat a depus oferta pentru concesionarea producției de energie termică și electrică, într-un contract pentru cel puțin 12 ani.

Oficial, Primăria Craiova nu a desemnat încă un câștigător. Procedura este în evaluare, iar rezultatul urmează să fie comunicat. Neoficial însă, absența altor competitori arată clar cine va fi câştigătorul. Miza este una uriașă. Contractul, estimat între 2 și 2,6 miliarde de lei, presupune construirea unei noi centrale și preluarea unui sistem de termoficare aflat în colaps, după insolvența Electrocentrale Craiova. Practic, câştigătorul licitaţiei trebuie să producă energia pentru încălzirea a zeci de mii de apartamente și să producă aburul industrial pentru Ford Otosan.

„Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice. Pentru a îndeplini criteriile de calificare ca sistem eficient de încălzire și răcire centralizată prevăzute la art. 26 din Directiva 1791/2023, soluția tehnică propusă de Ofertant trebuie să asigure în perioada 1 ianuarie 2028 – 1 ianuarie 2035, un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii: i) Cogenerare: 80 % energie termică cogenerată de înaltă eficiență sauii) O combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua detransport o energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10 %, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50 %”, se spune în Caietul de Sarcini al licitaţiei.

Va fi această concesiune o salvare pentru un sistem muribund?

Pentru Electrica, acest proiect nu este doar o investiție, compania face pasul decisiv din zona de distribuție și furnizare către producție, cu alte cuvinte, nu doar transportă și vinde energie, ci intenţionează să înceapă să o producă.Pentru Craiova, însă, lucrurile sunt mai complicate. Lipsa resurselor financiare a împins administrația locală către concesiune, adică către transferul încălzirii oraşului în mâinile unui operator privat.În mod oficial, câștigătorul nu există încă, în mod practic, direcția pare deja stabilită. Rămâne întrebarea esențială: va fi această concesiune o salvare pentru un sistem muribund sau începutul unei dependențe costisitoare pe termen lung?

De ce îşi externalizează Craiova căldura?

Concesionarea producției de energie termică și electrică pentru următorii 12 ani, într-un proiect estimat la peste 2,5 miliarde de lei este strict legată de problemele pe care le are sistemul centralizat de termoficare al Craiovei, respectiv Electrocentrale Craiova. Societatea, este depășită tehnologic și financiar, iar administrația locală nu se poate implica în modernizarea ei fiindcă acţionarii societăţii sunt: Statul român prin Ministerul Energiei – va deține 77,15% din capitalul social, Fondul Proprietatea – 21, 55%, Electrocentrale Grup – 0,8% și Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA (societate în faliment) – 0,44%.

În acest context, autoritatea contractantă a decis ca soluția fezabilă este delegarea prin concesiune către un operator privat, care să realizeze atât investiția, cât și operarea sistemului. Proiectul vizează construirea unei noi centrale capabile să alimenteze SACET Craiova. Valoarea contractului este estimată între 2.058.711.000 lei și 2.599.741.500 lei (exclusiv TVA), repartizată astfel: valoarea investiției din surse proprii ale delegatului (etapa investițională): 976.650.000 lei (excl. TVA); – cifra de afaceri estimată a operatorului pe o perioadă de 10 ani (etapa de operare): 1.082.061.000 lei (excl. TVA); – valoarea posibilității de prelungire cu 5 ani a contractului: 541.030.500 lei (excl. TVA).