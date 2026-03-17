Gorj: Bărbat reținut după amenințări în direct pe o rețea socială

Un bărbat, de 51 de ani, din județul Gorj, a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat o femeie în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare.
Potrivit Poliția Română, cazul a fost instrumentat de polițiștii din cadrul Secția 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești.
Incidentul a avut loc în noaptea de 13 martie 2026, în jurul orei 23:00, când bărbatul era live pe o aplicație de socializare. Acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență unei femei de 27 de ani.
Acesta ar fi spus că va merge la domiciliul victimei și o va agresa, fapt care i-a provocat o stare de teamă.
În dimineața zilei de 14 martie, femeia din Scoarța, sat Pișteștii din Deal, a apelat numărul de urgență 112 pentru a semnala situația.
Polițiștii au demarat imediat verificările și au stabilit împrejurările incidentului
Reținut pentru 24 de ore
La data de 16 martie 2026, oamenii legii au dispus:
- extinderea urmăririi penale
- reținerea bărbatului pentru 24 de ore
Acesta este cercetat pentru:
- amenințare,
- tulburarea ordinii și liniștii publice.
Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.
Victima a refuzat ordinul de protecție
Femeia a fost informată cu privire la drepturile sale și la posibilitatea obținerii unui ordin de protecție provizoriu. Aceasta a refuzat însă emiterea unui astfel de ordin, primind totuși formularul necesar pentru a-l solicita în instanță.
Din verificările efectuate, între cele două persoane nu au mai existat conflicte în trecut.
Atenție la comportamentul online
Cazul scoate în evidență faptul că:
- amenințările în mediul online sunt tratate cu aceeași seriozitate ca cele din viața reală,
- astfel de fapte pot atrage răspunderea penală.
Citește și: Val de incendii de vegetație în Vâlcea: peste 260 de hectare afectate într-o săptămână