Gorj: Bărbat reținut după amenințări în direct pe o rețea socială

Un bărbat, de 51 de ani, din județul Gorj, a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat o femeie în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare.

Potrivit Poliția Română, cazul a fost instrumentat de polițiștii din cadrul Secția 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 martie 2026, în jurul orei 23:00, când bărbatul era live pe o aplicație de socializare. Acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență unei femei de 27 de ani.

Acesta ar fi spus că va merge la domiciliul victimei și o va agresa, fapt care i-a provocat o stare de teamă.

În dimineața zilei de 14 martie, femeia din Scoarța, sat Pișteștii din Deal, a apelat numărul de urgență 112 pentru a semnala situația.

Polițiștii au demarat imediat verificările și au stabilit împrejurările incidentului

Reținut pentru 24 de ore

La data de 16 martie 2026, oamenii legii au dispus:

extinderea urmăririi penale

reținerea bărbatului pentru 24 de ore

Acesta este cercetat pentru:

amenințare ,

, tulburarea ordinii și liniștii publice.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Victima a refuzat ordinul de protecție

Femeia a fost informată cu privire la drepturile sale și la posibilitatea obținerii unui ordin de protecție provizoriu. Aceasta a refuzat însă emiterea unui astfel de ordin, primind totuși formularul necesar pentru a-l solicita în instanță.

Din verificările efectuate, între cele două persoane nu au mai existat conflicte în trecut.

Atenție la comportamentul online

Cazul scoate în evidență faptul că:

amenințările în mediul online sunt tratate cu aceeași seriozitate ca cele din viața reală,

astfel de fapte pot atrage răspunderea penală.

