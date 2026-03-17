Val de incendii de vegetație în Vâlcea: peste 260 de hectare afectate într-o săptămână

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea au intervenit, în perioada 9 – 16 martie, pentru stingerea a 36 de incendii de vegetație uscată, care au afectat peste 260 de hectare de teren.

Autoritățile avertizează că sezonul incendiilor de vegetație abia începe, iar riscul crește de la o zi la alta, pe fondul temperaturilor în urcare și al lipsei precipitațiilor.

Pericolul crește odată cu vremea uscată

Pompierii atrag atenția că un foc aprins din neglijență poate scăpa foarte ușor de sub control. Vegetația uscată, combinată cu vântul, poate transforma rapid o ardere aparent minoră într-un incendiu de proporții.

Astfel de focare pot distruge terenuri întinse, pot pune în pericol gospodării, animale și chiar vieți omenești.

Mesajul transmis de salvatori este clar: respectul față de natură și respectarea regulilor pot preveni tragedii.

Arderea vegetației uscate este interzisă

Reprezentanții ISU Vâlcea le solicită cetățenilor și autorităților locale să dea dovadă de maximă responsabilitate și să ia măsuri pentru prevenirea unor astfel de incendii.

Printre recomandările pompierilor se numără:

să nu fie aprinsă intenționat vegetația uscată

să fie realizate fâșii arate în apropierea drumurilor de acces

să fie evitată aruncarea la întâmplare a țigărilor aprinse

să nu fie folosit focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau arderea deșeurilor

Potrivit legislației în vigoare, arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor, litierelor pădurii sau a vegetației ierboase este strict interzisă și constituie contravenție.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Conform prevederilor legale, persoanele care incendiază vegetația uscată riscă sancțiuni importante:

între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice,

pentru persoane fizice, între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Pompierii avertizează că folosirea focului deschis pentru arderea gunoaielor, deșeurilor sau resturilor vegetale poate avea consecințe grave nu doar asupra mediului, ci și asupra proprietăților din apropiere.

În condiții de vânt, incendiile se pot extinde rapid către locuințe, rețele electrice sau alte zone sensibile, unde pot apărea situații și mai periculoase.

Pompierii rămân mobilizați permanent

Salvatorii vâlceni anunță că rămân la datorie 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.

Autoritățile recomandă populației să se informeze din surse oficiale despre modul de comportare în caz de urgență, inclusiv prin intermediul platformei Fii Pregătit și al aplicației mobile DSU.

