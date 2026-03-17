O șansă la lumină: Ioana, un bebeluș de două luni, are nevoie urgentă de ajutor

Pentru majoritatea copiilor, primele luni de viață înseamnă descoperirea lumii – chipul mamei, lumina, culorile. Pentru Ioana Ecaterina Maradin, însă, această lume este încă în întuneric.

La doar două luni și jumătate, fetița a fost diagnosticată cu cataractă congenitală la ambii ochi, o afecțiune gravă care îi poate afecta definitiv vederea dacă nu este tratată la timp.

Un diagnostic care a schimbat totul

Mama Ioanei, Ștefana, a observat un detaliu aparent minor – un punct alb în ochii copilului. Intuiția i-a spus că ceva nu este în regulă.

A doua zi, medicii au confirmat temerile. Ioana nu poate vedea.

Vestea a fost devastatoare pentru familie, dar există și speranță.

Timpul este esențial

Medicii spun clar că există șanse reale ca Ioana să vadă, dar intervenția trebuie făcută cât mai repede.

Fără operație, ochii nu vor învăța să proceseze imaginile, iar dezvoltarea ei poate fi afectată pe viață.

Costul salvării vederii: 11.000 de euro

Operația și tratamentul postoperator ajung la 11.000 de euro – o sumă imposibil de acoperit într-un timp atât de scurt pentru familie.

De aceea, Asociația Salvează o inimă a lansat o campanie umanitară pentru a-i oferi Ioanei șansa la o viață normală.

„Fetița mea nu m-a văzut niciodată…”

Durerea unei mame este greu de pus în cuvinte:

„Mă uit la fetița mea și mă gândesc că ea încă nu m-a văzut niciodată. Tot ce îmi doresc este să o pot privi într-o zi în ochi și să știu că mă vede.”

Cum poți ajuta

Orice gest contează:

o donație,

o distribuire a poveștii,

implicarea în campanie.

🔗 Mai multe detalii și donații: https://salveazaoinima.ro/ecaterina-maradin/

Date pentru donații

Asociația „Salvează o inimă”

CIF: 31015982

💳 Cont RON:

RO94RNCB0041182104010001

💶 Cont EURO:

RO67RNCB0041182104010002

🏦 Banca: BCR

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

📝 Detalii plată: ECATERINA MARADIN

O poveste despre speranță

Ioana nu este doar un caz medical. Este un copil care nu a văzut încă lumina și chipul mamei sale.

Uneori, viitorul unui copil depinde de oameni care aleg să nu rămână indiferenți.

Astăzi, poți fi unul dintre acei oameni.

