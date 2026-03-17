(VIDEO) Acțiune „SEATBELT” în Dolj: sute de șoferi sancționați pentru nepurtarea centurii

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 9 – 15 martie, acțiunea „SEATBELT”, menită să crească gradul de siguranță în trafic.

În urma controalelor efectuate de:

Serviciul Rutier Dolj,

Biroul Rutier Craiova,

formațiunile rutiere din județ.

au fost aplicate 344 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 75.000 de lei.

Cele mai frecvente abateri

Polițiștii au constatat în special:

279 de sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță,

pentru nepurtarea centurii de siguranță, 65 de sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free.

De asemenea, acțiunea a vizat și:

utilizarea dispozitivelor de siguranță omologate

purtarea căștilor de protecție de către motocicliști

Siguranța în trafic, prioritate

Autoritățile atrag atenția că:

👉 nepurtarea centurii crește semnificativ riscul de rănire gravă sau deces,

👉 folosirea telefonului la volan reduce atenția și timpul de reacție.

Controalele continuă

Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru:

prevenirea accidentelor,

responsabilizarea participanților la trafic,

creșterea siguranței rutiere.

Citește și: (VIDEO) Oscar + burger: moment savuros după gală pentru Michael B. Jordan