(VIDEO) Acțiune „SEATBELT” în Dolj: sute de șoferi sancționați pentru nepurtarea centurii

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 9 – 15 martie, acțiunea „SEATBELT”, menită să crească gradul de siguranță în trafic.
În urma controalelor efectuate de:
- Serviciul Rutier Dolj,
- Biroul Rutier Craiova,
- formațiunile rutiere din județ.
au fost aplicate 344 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 75.000 de lei.
Cele mai frecvente abateri
Polițiștii au constatat în special:
- 279 de sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță,
- 65 de sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free.
De asemenea, acțiunea a vizat și:
- utilizarea dispozitivelor de siguranță omologate
- purtarea căștilor de protecție de către motocicliști
Siguranța în trafic, prioritate
Autoritățile atrag atenția că:
👉 nepurtarea centurii crește semnificativ riscul de rănire gravă sau deces,
👉 folosirea telefonului la volan reduce atenția și timpul de reacție.
Controalele continuă
Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru:
- prevenirea accidentelor,
- responsabilizarea participanților la trafic,
- creșterea siguranței rutiere.
Citește și: (VIDEO) Oscar + burger: moment savuros după gală pentru Michael B. Jordan