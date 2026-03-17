(VIDEO) Acțiune „SEATBELT" în Dolj: sute de șoferi sancționați pentru nepurtarea centurii

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 9 – 15 martie, acțiunea „SEATBELT”, menită să crească gradul de siguranță în trafic.

În urma controalelor efectuate de:

  • Serviciul Rutier Dolj,
  • Biroul Rutier Craiova,
  • formațiunile rutiere din județ.

au fost aplicate 344 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 75.000 de lei.

Cele mai frecvente abateri

Polițiștii au constatat în special:

  • 279 de sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță,
  • 65 de sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free.

De asemenea, acțiunea a vizat și:

  • utilizarea dispozitivelor de siguranță omologate
  • purtarea căștilor de protecție de către motocicliști

Siguranța în trafic, prioritate

Autoritățile atrag atenția că:
👉 nepurtarea centurii crește semnificativ riscul de rănire gravă sau deces,
👉 folosirea telefonului la volan reduce atenția și timpul de reacție.

Controalele continuă

Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru:

  • prevenirea accidentelor,
  • responsabilizarea participanților la trafic,
  • creșterea siguranței rutiere.

