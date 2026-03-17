(VIDEO) Oscar + burger: moment savuros după gală pentru Michael B. Jordan

După o noapte de gală și strălucire la Premiile Oscar, Michael B. Jordan a ales o celebrare… surprinzător de simplă: un burger de la celebrul lanț In-N-Out Burger.

Actorul, câștigător al premiului pentru Cel mai bun actor pentru rolul din filmul Sinners, a fost surprins imediat după ceremonie savurând un cheeseburger, încă îmbrăcat în elegantul costum de pe covorul roșu.

De la Oscar la burger

Momentul a devenit rapid viral. Jordan a mâncat relaxat, cu statueta pe masă, a zâmbit și a interacționat cu fanii. El a semnat chiar și pălării de hârtie pentru angajații restaurantului

Potrivit imaginilor, actorul ar fi ales un burger „3×3” – cu trei chiftele și trei felii de brânză.

O tradiție la Hollywood

Michael B. Jordan nu este primul star care înlocuiește meniul sofisticat de după Oscar cu fast-food.

Printre vedetele care au făcut același lucru:

Hilary Swank – după victoria pentru Million Dollar Baby,

Julia Roberts,

Jamie Lee Curtis.

Chiar și Steven Spielberg a fost văzut recent pozând cu burgerul său după ceremonie.

De ce burger după Oscar?

Ceremonia Oscar este cunoscută pentru durata sa lungă, iar multe vedete ajung să sară peste mese, potrivit BBC.

Astfel, un burger rapid devine:

soluția perfectă după ore întregi de eveniment

o tradiție relaxată, în contrast cu eleganța serii

un moment autentic, apreciat de fani

Fast-food-ul, parte din cultura Oscarurilor

Lanțul In-N-Out a devenit aproape un simbol al nopții Oscarurilor:

burgerii sunt serviți inclusiv la petreceri celebre de după gală,

vedetele sunt frecvent surprinse acolo după ceremonie.

O imagine care spune totul

Michael B. Jordan, cu Oscarul pe masă și un burger în mână, oferă una dintre cele mai simpatice imagini ale ediției 2026: glamour și simplitate, în aceeași fotografie.

