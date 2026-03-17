„Tăcerea e tot violență”: campanie de prevenire a violenței școlare, la Craiova

Polițiștii din cadrul IPJ Dolj au desfășurat o serie de activități educative la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Scoate violența școlară din anonimat”.
Acțiunea face parte din Campania Națională „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”, dedicată prevenirii fenomenului de bullying și promovării unui mediu școlar sigur.
Elevii, încurajați să vorbească și să ceară ajutor
Activitățile au fost susținute de polițiști din:
- Biroul Siguranța Școlară
- Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității
- Serviciul Rutier
Scopul principal a fost:
- conștientizarea elevilor cu privire la efectele violenței,
- încurajarea raportării situațiilor de abuz,
- promovarea unui comportament responsabil în școală și în trafic.
Siguranța, atât în școală, cât și pe drum
Pe lângă prevenirea violenței, polițiștii au discutat și despre:
- respectarea regulilor de circulație,
- riscurile la care se expun elevii în lipsa acestora,
- importanța responsabilității în spațiul public.
Mesajul transmis a fost clar: siguranța începe cu fiecare dintre noi.
Campania continuă în școlile din Dolj
Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că astfel de activități:
- vor continua și în perioada următoare
- vor ajunge în mai multe unități de învățământ
- urmăresc crearea unui climat educațional sigur și sănătos
Un mesaj important pentru elevi
Campania transmite un mesaj puternic: tăcerea nu rezolvă problema, ci o agravează.
Elevii sunt încurajați să:
- vorbească despre situațiile dificile,
- ceară sprijin,
- contribuie la un mediu fără violență.
Citește și: Criză de combustibil în Asia: Sri Lanka introduce săptămâna de lucru de patru zile