„Tăcerea e tot violență”: campanie de prevenire a violenței școlare, la Craiova

Polițiștii din cadrul IPJ Dolj au desfășurat o serie de activități educative la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Scoate violența școlară din anonimat”.

Acțiunea face parte din Campania Națională „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”, dedicată prevenirii fenomenului de bullying și promovării unui mediu școlar sigur.

Elevii, încurajați să vorbească și să ceară ajutor

Activitățile au fost susținute de polițiști din:

Biroul Siguranța Școlară

Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității

Serviciul Rutier

Scopul principal a fost:

conștientizarea elevilor cu privire la efectele violenței,

încurajarea raportării situațiilor de abuz,

promovarea unui comportament responsabil în școală și în trafic.

Siguranța, atât în școală, cât și pe drum

Pe lângă prevenirea violenței, polițiștii au discutat și despre:

respectarea regulilor de circulație,

riscurile la care se expun elevii în lipsa acestora,

importanța responsabilității în spațiul public.

Mesajul transmis a fost clar: siguranța începe cu fiecare dintre noi.

Campania continuă în școlile din Dolj

Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că astfel de activități:

vor continua și în perioada următoare

vor ajunge în mai multe unități de învățământ

urmăresc crearea unui climat educațional sigur și sănătos

Un mesaj important pentru elevi

Campania transmite un mesaj puternic: tăcerea nu rezolvă problema, ci o agravează.

Elevii sunt încurajați să:

vorbească despre situațiile dificile,

ceară sprijin,

contribuie la un mediu fără violență.

