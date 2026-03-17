Criză de combustibil în Asia: Sri Lanka introduce săptămâna de lucru de patru zile

Sri Lanka a decis o măsură drastică pentru a face față crizei energetice: ziua de miercuri devine liberă pentru instituțiile publice, într-un efort de a reduce consumul de combustibil.

Decizia vine pe fondul blocajelor din Strâmtoarea Hormuz și al creșterii explozive a prețului petrolului, cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

De ce miercurea liberă?

Președintele Anura Kumara Dissanayake a anunțat măsura în cadrul unei ședințe de urgență: „Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar să sperăm la ce e mai bun.”

Noua organizare:

introduce săptămâna de lucru de 4 zile,

se aplică și în școli și universități,

nu afectează serviciile esențiale (sănătate, imigrație).

Autoritățile au ales miercurea pentru a evita un weekend prelungit de trei zile consecutive.

Combustibil raționalizat pentru populație

Pe lângă ziua liberă, autoritățile au impus:

Permis Național de Combustibil

limitarea cantităților: 15 litri pentru mașini, 5 litri pentru motociclete.



Măsura a stârnit nemulțumiri în rândul populației, care consideră că rațiile sunt insuficiente.

Asia, afectată puternic de criza petrolului

Blocarea Strâmtorii Hormuz lovește în special Asia, unde ajunge: aproape 90% din petrolul transportat prin această rută.

Prețul petrolului a urcat la aproximativ 100 de dolari/baril, punând presiune pe economiile dependente de importuri, potrivit BBC.

Măsuri similare în alte țări asiatice

Mai multe state au adoptat soluții de criză:

Thailanda: reducerea utilizării aerului condiționat,

Myanmar: circulație alternativă a mașinilor,

Bangladesh: pene de curent programate,

Filipine: muncă de acasă și restricții de deplasare,

Vietnam: încurajarea transportului alternativ și reducerea utilizării mașinilor.

O criză cu precedent

Sri Lanka a mai trecut printr-o situație similară în 2022, când:

rezervele valutare s-au epuizat,

importurile de combustibil au fost afectate,

au izbucnit proteste masive.

Măsurile actuale arată că autoritățile încearcă să evite repetarea acelui scenariu.

Efecte globale ale conflictului

Criza din Orientul Mijlociu începe să producă efecte în lanț la nivel global:

creșterea prețurilor la energie,

restricții în transport și consum,

presiuni sociale în țările dependente de importuri.

Asia este prima afectată, dar impactul se poate extinde rapid și în alte regiuni.

