Polițist de frontieră din Dolj, arestat pentru luare de mită și trafic de influență

Un polițist de frontieră este în centrul unui dosar de corupție instrumentat de Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dolj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Acuzații grave: mită și trafic de influență

Potrivit anchetatorilor, în luna iunie 2025, polițistul ar fi pretins și primit 1.500 de euro, pentru a nu întocmi dosar penal într-un caz de conducere cu permisul suspendat.

Ulterior, în septembrie 2025 ar fi cerut 4.000 de euro de la aceeași persoană, dintre care ar fi primit 3.000 de euro în octombrie.

În schimb, acesta ar fi promis că:

va interveni pe lângă persoane din sistem pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar penal,

-invocând o influență pe care, în realitate, nu o avea.

Reținut și apoi arestat preventiv

La data de 14 martie 2026, procurorul de caz a dispus: reținerea pentru 24 de ore a agentului.

Ulterior, un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a decis: arestarea preventivă a acestuia.

Anchetă realizată cu sprijinul structurilor specializate

Investigația a fost desfășurată cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale Craiova.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și eventualelor alte persoane implicate.

Cazul readuce în atenție eforturile autorităților de a combate corupția în rândul instituțiilor publice, în special în structurile de aplicare a legii.

Astfel de fapte sunt sancționate sever, iar anchetele vizează atât prevenirea, cât și descurajarea unor practici similare, potrivit DGA.

Citește și: ALERTĂ: femeie și copil de 4 ani, dispăruți din Olt