ALERTĂ: femeie și copil de 4 ani, dispăruți din Olt

Polițiștii din Dăneasa desfășoară căutări pentru găsirea unei femei de 38 de ani și a fiului acesteia, de 4 ani, dispăruți din județul Olt.
Au plecat de acasă și nu au mai revenit
Potrivit autorităților, în data de 16 martie, în jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați că:
Lupu Elisa Ioana, în vârstă de 38 de ani, a plecat voluntar din comuna Văleni, împreună cu fiul său de 4 ani.
De atunci, nu au mai revenit la domiciliu, iar familia nu mai are informații despre locul în care s-ar putea afla.
Semnalmentele femeii
- înălțime: aproximativ 1,60 m,
- greutate: aproximativ 60 kg,
- ochi: verzi,
- păr: castaniu, tuns scurt,
- fără semne particulare.
❗ Nu se cunosc hainele pe care le purta la momentul dispariției.
Semnalmentele copilului
- vârstă: 4 ani,
- păr: blond, tuns scurt,
- ochi: albaștri,
- fără semne particulare.
Apel către populație
Polițiștii fac apel la cetățeni:
👉 Dacă aveți informații care pot ajuta la găsirea femeii și a copilului,
📞 sunați la 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.
Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea lor în siguranță.
