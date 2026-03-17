ALERTĂ: femeie și copil de 4 ani, dispăruți din Olt

De Mariana BUTNARIU
Lupu Elisa Ioana

Polițiștii din Dăneasa desfășoară căutări pentru găsirea unei femei de 38 de ani și a fiului acesteia, de 4 ani, dispăruți din județul Olt.

Au plecat de acasă și nu au mai revenit

Potrivit autorităților, în data de 16 martie, în jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați că:

Lupu Elisa Ioana, în vârstă de 38 de ani, a plecat voluntar din comuna Văleni, împreună cu fiul său de 4 ani.

De atunci, nu au mai revenit la domiciliu, iar familia nu mai are informații despre locul în care s-ar putea afla.

Semnalmentele femeii

  • înălțime: aproximativ 1,60 m,
  • greutate: aproximativ 60 kg,
  • ochi: verzi,
  • păr: castaniu, tuns scurt,
  • fără semne particulare.

❗ Nu se cunosc hainele pe care le purta la momentul dispariției.

Semnalmentele copilului

  • vârstă: 4 ani,
  • păr: blond, tuns scurt,
  • ochi: albaștri,
  • fără semne particulare.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la cetățeni:

👉 Dacă aveți informații care pot ajuta la găsirea femeii și a copilului,
📞 sunați la 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea lor în siguranță.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

