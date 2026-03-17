ALERTĂ: femeie și copil de 4 ani, dispăruți din Olt

Polițiștii din Dăneasa desfășoară căutări pentru găsirea unei femei de 38 de ani și a fiului acesteia, de 4 ani, dispăruți din județul Olt.

Au plecat de acasă și nu au mai revenit

Potrivit autorităților, în data de 16 martie, în jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați că:

Lupu Elisa Ioana, în vârstă de 38 de ani, a plecat voluntar din comuna Văleni, împreună cu fiul său de 4 ani.

De atunci, nu au mai revenit la domiciliu, iar familia nu mai are informații despre locul în care s-ar putea afla.

Semnalmentele femeii

înălțime: aproximativ 1,60 m,

greutate: aproximativ 60 kg,

ochi: verzi,

păr: castaniu, tuns scurt,

fără semne particulare.

❗ Nu se cunosc hainele pe care le purta la momentul dispariției.

Semnalmentele copilului

vârstă: 4 ani,

păr: blond, tuns scurt,

ochi: albaștri,

fără semne particulare.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la cetățeni:

👉 Dacă aveți informații care pot ajuta la găsirea femeii și a copilului,

📞 sunați la 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea lor în siguranță.

