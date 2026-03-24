Ministrul de externe al Ungariei recunoaște că l-a informat regulat pe Serghei Lavrov despre reuniunile private ale UE

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a recunoscut public că a purtat discuții regulate cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale Uniunii Europene dedicate afacerilor externe. Declarațiile vin după ce informații apărute în presă sugerau că astfel de comunicări aveau loc frecvent în pauzele întâlnirilor de la Bruxelles, generând îngrijorare în rândul partenerilor europeni.

Szijjártó a explicat că dialogul cu liderii altor state reprezintă esența diplomației. „Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu doar cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii mei americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a afirmat el la un eveniment de campanie electorală în Keszthely, Ungaria, scrie Euronews. Ministrul a adăugat: „Ceea ce spun poate părea dur, dar diplomația înseamnă să discuți cu liderii altor țări”.

Controverse și clarificări oficiale

Totuși, statele membre UE trebuie să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul reuniunilor este confidențial. În weekend, Washington Post a relatat că Szijjártó comunica cu Lavrov în mod regulat în timpul pauzelor întâlnirilor de la Bruxelles. Inițial, guvernul maghiar respinsese aceste informații, catalogându-le drept „știri false”.

Luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice situația, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”. În replică, ministrul a publicat marți dimineață un videoclip pe rețelele de socializare, în care a respins acuzațiile privind încălcarea protocolului de securitate: „Toți miniștrii își aduc telefoanele în sală, cu excepția mea. Sugestia că ar exista vreun protocol de securitate ține de prostie”. El a subliniat că la nivel ministerial nu se discută secrete.

Context politic și relații energetice

Declarațiile lui Szijjártó vin într-un context politic delicat, cu alegerile parlamentare din Ungaria la orizont. Partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, se confruntă cu o competiție serioasă din partea Partidului Tisza al liderului opoziției, Péter Magyar, care conduce în sondaje.

Guvernul Orbán este unul dintre puținele din Europa care menține legături regulate cu Kremlinul și continuă să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică. Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, ultima vizită având loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin.

