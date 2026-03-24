16.7 C
Craiova
marți, 24 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Cuplu condamnat la 13 ani de pușcărie după ce și-a aruncat nou-născutul în WC

De Daniela Moise

Părinții din Iași care în urmă cu un an au încercat să-și ucidă nou-născutul aruncându-l într-un WC au fost condamnați la 13 ani de închisoare.

Băiețelul s-a născut în martie 2025, la termen, într-o fermă din Pașcani. La scurt timp, la îndemnul mamei, partenerul ei, un bărbat de 33 de ani, a aruncat copilul în toaleta din curte, adâncă de 2 metri.

Proprietara fermei a sunat la 112, iar bebelușul a fost salvat, după ce a intrat în hipotermie.

Acum, cei doi trebuie să-i plătească și daune morale de 10.000 de euro copilului căruia au încercat să-i ia viața. Sentința nu este definitivă.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA