Cuplu condamnat la 13 ani de pușcărie după ce și-a aruncat nou-născutul în WC

Părinții din Iași care în urmă cu un an au încercat să-și ucidă nou-născutul aruncându-l într-un WC au fost condamnați la 13 ani de închisoare.

Băiețelul s-a născut în martie 2025, la termen, într-o fermă din Pașcani. La scurt timp, la îndemnul mamei, partenerul ei, un bărbat de 33 de ani, a aruncat copilul în toaleta din curte, adâncă de 2 metri.

Proprietara fermei a sunat la 112, iar bebelușul a fost salvat, după ce a intrat în hipotermie.

Acum, cei doi trebuie să-i plătească și daune morale de 10.000 de euro copilului căruia au încercat să-i ia viața. Sentința nu este definitivă.

