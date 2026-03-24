Șofer român, accidentat mortal în Spania de un bărbat care a încercat să-i fure motorină din TIR

De Daniela Moise

Un şofer român a fost ucis, într-o parcare din Spania, de un individ care încerca să îi fure motorină din TIR. Când a fost surprins, hoţul l-a accidentat mortal cu propriul camion, înainte să fugă.

Tragedia s-a petrecut noaptea, într-o parcare pentru TIR-uri din apropierea oraşului Zaragoza.

Șoferul român şi soţia lui se odihneau în cabină. Spre ora 4 dimineaţa, românul a auzit zgomote în zona rezervorului.

A coborât să vadă ce se întâmplă și a observat că un individ încerca să îi fure motorină. A vrut să îl oprească, însă hoțul s-a urcat în camionul său și l-a călcat pe român.

Soția a sunat după ajutor, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Polițiștii spanioli au început imediat căutările şi l-au capturat pe făptaş la 45km de locul faptei. Până în prezent, autorităţile spaniole nu au făcut publice vârsta şi naţionalitatea suspectului, care este anchetat pentru omor și furt.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

