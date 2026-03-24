Șofer român, accidentat mortal în Spania de un bărbat care a încercat să-i fure motorină din TIR

Un şofer român a fost ucis, într-o parcare din Spania, de un individ care încerca să îi fure motorină din TIR. Când a fost surprins, hoţul l-a accidentat mortal cu propriul camion, înainte să fugă.

Tragedia s-a petrecut noaptea, într-o parcare pentru TIR-uri din apropierea oraşului Zaragoza.

Șoferul român şi soţia lui se odihneau în cabină. Spre ora 4 dimineaţa, românul a auzit zgomote în zona rezervorului.

A coborât să vadă ce se întâmplă și a observat că un individ încerca să îi fure motorină. A vrut să îl oprească, însă hoțul s-a urcat în camionul său și l-a călcat pe român.

Soția a sunat după ajutor, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Polițiștii spanioli au început imediat căutările şi l-au capturat pe făptaş la 45km de locul faptei. Până în prezent, autorităţile spaniole nu au făcut publice vârsta şi naţionalitatea suspectului, care este anchetat pentru omor și furt.

