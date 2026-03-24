ANAF va lansa o platformă pentru vânzarea bunurilor sechestrate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscalã (ANAF) împreunã cu Ministerul Finanţelor, anunţã, marţi, lansarea platformei digitale „eLicitaţiiANAF”, dedicată publicităţii şi vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitaţie.

ANAF a anunţat, marţi, într-un comunicat de presă, că platforma „LicitaţiiANAF” este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare şi digitalizare a administraţiei fiscale şi este realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Noua platformă, care va fi disponibila începând cu 30 martie 2026, facilitează accesul publicului la informaţii despre bunurile care urmează să fie valorificate online.

„Prin lansarea platformei eLicitaţiiANAF facem un pas important în direcţia modernizării şi digitalizării administraţiei fiscale, în sensul posibilităţii participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite şi al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către ANAF, prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziţionarea acestor bunuri, accesul facil, în condiţii egale, într-un sistem online, dinamic, rapid şi eficient” a declarat Adrian Nica, preşedintele ANAF.

Platforma eLicitaţiiANAF poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro

Conținutul platformei

ANAF precizează că orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar şi fãra a deţine un cont S.P.V., însă pentru participarea la licitaţie este necesară deschiderea unui cont în S.P.V..

Platforma eLicitaţiiANAF este structuratã în două secţiuni principale: Publicitate bunuri şi Licitaţie bunuri.

Secţiunea „Publicitate bunuri” – unde bunurile sunt promovate 30 de zile, în scopul informãrii publicului şi al asigurării unei vizibilităţi extinse.

În acestă perioadã, persoanele interesate pot consulta informaţiile disponibile şi pot solicita programarea unei vizionări.

Prin intermediul platformei se valorifică atât bunuri mobile, cât şi imobile.

„Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezenţa funcţionarilor publici desemnaţi, cu atribuţii în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitaţie”, precizeză ANAF.

Secţiunea „Licitaţie bunuri” – la expirarea perioadei de publicitate bunurile sunt automat trecute în secţiunea de licitaţie.

Cum se desfășoară licitațiile

Licitaţia se desfăşoară în format online, pe o perioadã de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcţie de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitaţie, pot achita taxa de participare la licitaţie şi pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalţi ofertanţi sunt notificaţi automat şi pot transmite noi oferte.

„Pasul de licitare este cuprins între 5% şi 15% din preţul iniţial de pornire, preţul de pornire, la prima licitaţie, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitaţie se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară. La finalul licitaţiei, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câştigãtor, în conformitate cu prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita preţul integral sau în rate”, explică ANAF.

Potrivit Agenţiei, în termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitaţiei, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declaraţi adjudecatari sau celor înscrişi la licitaţii, ulterior anulate.

Modalităţi de plată

Pentru achiziţionarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziţie mai multe modalităţi de plată:

Plată online prin card bancar – suma se blocheazã în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se vireazã integral pentru preţul de adjudecare.

Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plãtitorului.

Mandat poştal – data poştei este considerată momentul plãţii; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Provenienţa bunurilor licitate

„Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate, precum şi din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătoreşti sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului”, precizează reprezentanţii ANAF.

Potrivit acestora, din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în douã categorii principale: bunuri sechestrate şi bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forţatã, în condiţiile legii.

Mai multe informaţii despre platformã şi despre bunurile disponibile vor putea fi consultate direct în cadrul platformei, odatã cu lansarea oficialã a acesteia.

