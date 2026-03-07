Trafic complet blocat pe DN 1. Un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea

11.7 C
Știri de ultima orăEvenimentTrafic complet blocat pe DN 1. Un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea

De Magda Dragu
Pe DN 1, la Buşteni, raficul rutier este complet blocat, în această dimineaţă, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Ploieşti-Braşov, în staţiunea Buşteni, judeţul Prahova, un autotren a impactat un parapet şi a rămas imobilizat pe sensul de mers spre Braşov”, a transmis, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că şoferul autotrenului a suferit leziuni, fiind evaluat medical. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers până la extragerea autovehicului de pe suprafaţa de rulare.  

