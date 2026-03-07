11.7 C
Craiova
sâmbătă, 7 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateVel Pitar retrage loturi de pâine de pe piaţă după depistarea unui corp străin într-un caz izolat

Vel Pitar retrage loturi de pâine de pe piaţă după depistarea unui corp străin într-un caz izolat

De Magda Dragu
Vel Pitar retrage loturi de pâine de pe piaţă după depistarea unui corp străin într-un caz izolat
Vel Pitar retrage loturi de pâine de pe piaţă după depistarea unui corp străin într-un caz izolat

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat că Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat. Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

„Ca măsură de precauţie, Vel Pitar România recheamă voluntar o cantitate limitată de pâine Domnească Alba de 1 kg şi Deplina Extra albă 600g. În urma confirmării unui caz izolat de prezenţă a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauţie şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menţionate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potenţial asociat”, se arată în anunţul companiei postat vineri seara pe site-ul ANSVSA.

Este vorba de următoarele produse: Pâine Domnească Albă 1 kg – loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C; Deplina Extra albă 600 g – lot cu termen de expirare: 05.03.26C.

Persoanele care deţin produsele cu loturile menţionate sunt sfătuite să nu le consume

Persoanele care deţin produsele cu loturile menţionate sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziţionat până la data de 17 martie 2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

ANSVSA monitorizează îndeaproape această acţiune şi colaborează cu operatorul economic Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piaţă.

Citeşte şi: Incident grav: fratele unei paciente decedate a amenințat un medic

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA