Incident grav: fratele unei paciente decedate a amenințat un medic

Incident grav: fratele unei paciente decedate a amenințat un medic

De Magda Dragu
Incident grav: fratele unei paciente decedate a amenințat un medic
Incident grav: fratele unei paciente decedate a amenințat un medic

Incident grav la Institutul „Marius Nasta” din Capitală. Ruda unei paciente care a murit în spital a ameninţat medicul care a îngrijit-o pe femeie cu moartea.

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile după ce o femeie internată pe secția de Pneumologie a murit. Ulterior, un bărbat care s-a prezentat drept fratele acesteia a contactat telefonic cadrul medical care a îngrijit-o decedată. Pe parcursul convorbirii, individul a devenit agresiv și a început să o amenințe, potrivit observatornews.ro

I-a transmis că o va ucide pentru că nu mai are nimic de pierdut și că este dispus să ajungă în spatele gratilor. 

Bărbatul care a amenințat medicul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma sesizării, polițiștii au reușit să-l identifice și l-au dus direct pentru audieri. După mai multe ore de explicații date anchetatorilor, bărbatul care a amenințat medicul de la Institutul „Marius Nasta” a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

