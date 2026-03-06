Olt: Trei bărbați reținuți la Caracal pentru agresiune și tulburarea ordinii publice

Polițiștii din Caracal au reținut trei bărbați, cu vârste între 34 și 51 de ani, pentru agresiune și tulburarea ordinii publice. Aceștia sunt cercetați pentru lovire, amenințări și tulburarea liniștii publice, după ce au agresat un tânăr și membri ai familiei sale.

Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal, sub supravegherea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, s-au sesizat din oficiu cu privire la o stare conflictuală între mai multe persoane din municipiu.

Din verificări a reieșit că trei bărbați, cu vârste între 34 și 51 de ani, s-ar fi deplasat la domiciliul unui tânăr de 33 de ani. Pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic, împreună cu alți membri ai familiei sale.

Cei trei agresori ar fi adresat, de asemenea, amenințări cu moartea și au tulburat ordinea și liniștea publică.

Persoanele vătămate

În urma conflictului, tânărul de 33 de ani și un alt bărbat de 52 de ani au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Municipal Caracal pentru tratament.

Persoanelor vătămate li s-a adus la cunoștință posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu extins, conform Legii nr. 26/2024, însă acestea au refuzat emiterea unei astfel de măsuri.

Măsuri luate

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor trei bărbați pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii evenimentului.

Dosarul penal a fost întocmit pentru lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

