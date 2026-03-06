Tragedie la Drobeta-Turnu Severin: bărbat găsit mort într-un incendiu

Un incendiu izbucnit într-o construcție improvizată din incinta unei societăți a dus la decesul unui bărbat de 33 de ani.Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă.

Astăzi, 6 martie, la ora 07:45, Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată despre un incendiu izbucnit într-o construcție din incinta unei societăți situate în zona Gura Văii.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroul Ordine Publică și pompieri ai ISU Drobeta-Turnu Severin, care au izolat și stins incendiul. Flăcările cuprinseseră o construcție improvizată cu destinația de locuință.

Victima identificată

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii de la Biroul Investigații Criminale, a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 33 de ani, din comuna Corcova.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzelor exacte ale decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Cercetările continuă pentru clarificarea împrejurărilor producerii incendiului, potrivit IPJ Mehedinți.

