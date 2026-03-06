(VIDEO) Bărbat reținut la Craiova după ce ar fi furat combustibil din mai multe mașini

Un bărbat de 53 de ani din Mehedinți a fost reținut de polițiștii craioveni, fiind suspectat că a sustras combustibil din autoturisme parcate în municipiu, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un bărbat de 53 de ani din Vânju Mare, județul Mehedinți. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul ar fi sustras combustibil din mai multe autoturisme parcate în Craiova.

Combustibil furat de la șase autoturisme

Conform datelor strânse de polițiști, furturile ar fi avut loc în nopțile de 22 spre 23 decembrie și 29 spre 30 decembrie 2025. Suspectul ar fi extras combustibil din vehiculele aparținând a șase persoane.

Prejudiciul a fost înregistrat în dauna celor șase proprietari de autoturisme.

Cercetări sub coordonarea procurorilor

Pe baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror,polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele. La finalizarea acestora, să fie propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă.

