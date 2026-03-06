Ucraina acuză Ungaria că a luat ostatici șapte angajați ai unei bănci de stat

Ministrul ucrainean de externe susține că șapte cetățeni ucraineni care transportau numerar și aur ar fi fost reținuți la Budapesta de autoritățile ungare. Incidentul amplifică tensiunile dintre Kiev și Budapesta.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a acuzat autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, aflați într-o misiune de transport de numerar între Austria și Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful diplomației ucrainene a afirmat că „autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni”, precizând că motivele reținerii și starea lor actuală nu sunt cunoscute.

Potrivit informațiilor transmise de oficialul ucrainean, angajații băncii se aflau în două vehicule care transportau aproximativ 80 de milioane de dolari în numerar.

Banii și aurul ar fi fost reținute la Budapesta

Într-un comunicat, Oschadbank a susținut că angajații instituției „au fost reținuți nejustificat în Ungaria”, iar datele GPS indică faptul că vehiculele lor se află în Budapesta.

Potrivit băncii ucrainene, transportul includea bunuri de valoare considerabile:

aproximativ 40 de milioane de dolari,

35 de milioane de euro,

și 9 kilograme de aur.

Instituția financiară a cerut autorităților maghiare eliberarea imediată a angajaților și returnarea bunurilor către Ucraina.

Tensiuni politice între Ucraina și Ungaria

Incidentul survine pe fondul relațiilor tensionate dintre Kiev și Budapesta. Andrii Sybiha a acuzat Ungaria de „terorism de stat și extorcare”, afirmând că situația reprezintă „luare de ostatici și furt de bani”.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe premierul ungar Viktor Orban pentru blocarea unui pachet de ajutor european destinat Ucrainei.

La rândul său, Orban a acuzat Kievul că ar fi impus o „blocadă petrolieră” Ungariei prin întârzierea redeschiderii conductei Drujba oil pipeline, principalul canal de transport al petrolului rusesc către rafinăriile din Ungaria și Slovacia.

Dispută privind reluarea livrărilor de petrol

Transporturile de petrol prin conducta Drujba au fost întrerupte din 27 ianuarie. Autoritățile ucrainene susțin că infrastructura a fost avariată în urma atacurilor rusești și că echipele de reparații au fost rănite în alte bombardamente.

În schimb, Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că întârzie în mod deliberat reluarea fluxurilor de petrol din motive politice, potrivit BBC.

Guvernul de la Budapesta nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile Kievului.

