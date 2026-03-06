11.2 C
Vâlcea: Incendiu la o casă din Șirineasa. Pompierii au intervenit rapid și au împiedicat extinderea flăcărilor

De Mariana BUTNARIU

Un incendiu izbucnit azi dimineață la o locuință din lemn din localitatea Șirineasa a mobilizat pompierii vâlceni. Flăcările au fost stinse rapid, iar casa a fost salvată.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea au intervenit în dimineața zilei de 6 martie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din lemn, în localitatea Șirineasa.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

În sprijinul pompierilor au intervenit și reprezentanții Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șirineasa, precum și o echipă de la distribuitorul de energie electrică.

Incendiul a fost stins înainte de a se extinde

La sosirea echipajelor, exista pericolul ca flăcările să se extindă la locuințele din apropiere. Intervenția promptă a pompierilor a permis însă localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite.

Potrivit primelor evaluări, suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 8 metri pătrați, iar locuința a fost salvată.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Conform pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coș de fum izolat necorespunzător, care a favorizat izbucnirea focului.

