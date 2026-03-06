APIA eliberează adeverințe pentru credite destinate fermierilor din sectorul zootehnic

Fermierii care au depus cereri de plată pentru intervenția „Bunăstarea animalelor” pot obține adeverințe de la APIA pentru a accesa credite destinate finanțării activităților curente.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, începând din 5 martie 2026, eliberează adeverințe pentru fermierii care au depus cereri de plată în cadrul intervenției DR-06 – „Bunăstarea animalelor”.

Măsura se adresează beneficiarilor din două sectoare pachetul:

a) – porcine și pachetul,

b) – păsări, care doresc să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la instituții bancare sau nebancare ce au încheiat convenții cu APIA pentru anul de angajament 2026.

Adeverințele sunt eliberate la solicitarea scrisă a fermierilor și confirmă depunerea cererii de plată pentru anul de angajament 2026, precum și valoarea de 85% din suma solicitată.

Credite de până la 90% din suma înscrisă în adeverință

Potrivit convențiilor încheiate cu instituțiile finanțatoare, valoarea creditului acordat fermierilor poate ajunge până la 90% din suma înscrisă în adeverința emisă de APIA pentru plățile privind bunăstarea animalelor.

Pentru facilitarea accesului la finanțare, creditele pot fi garantate în proporție de până la 80% din valoarea acestora de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM).

Dobânda și condițiile de finanțare

Condițiile de acordare a acestor credite sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii nr. 703/2013, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care reglementează convențiile dintre APIA și instituțiile financiar-bancare.

Conform prevederilor ordinului, dobânda aplicată creditelor este formată din indicele ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 2%.

Recomandări pentru fermieri

Reprezentanții APIA recomandă fermierilor care intenționează să acceseze credite pentru capital de lucru să analizeze cu atenție ofertele instituțiilor finanțatoare, în special în ceea ce privește comisioanele și costurile totale ale finanțării.

Instituția subliniază că alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare trebuie să țină cont de necesitățile specifice ale fiecărui beneficiar.

Lista convențiilor încheiate între APIA și instituțiile financiare este disponibilă pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată acordurilor și protocoalelor.

