Nicușor Dan: România oferă oportunități economice importante pentru investitorii polonezi

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat potențialul de cooperare economică dintre București și Varșovia, de la energie și infrastructură până la industria de apărare, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Solidarității Româno-Polone.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 5 martie 2026, la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono‑Română cu ocazia Zilei Solidarității Româno-Polone.

În intervenția susținută la Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek, șeful statului a prezentat principalele oportunități economice pe care România le oferă investitorilor, subliniind stabilitatea și potențialul de dezvoltare al economiei românești.

„România este o țară sigură și predictibilă – poate chiar plictisitor de predictibilă în plan extern –, dar pentru mediul de afaceri cred că acest lucru este important”, a afirmat președintele.

Economie în creștere și o piață de 20 de milioane de consumatori

Potrivit șefului statului, România dispune de o economie privată dinamică, care a reușit să își dubleze produsul intern brut în ultimul deceniu.

În același timp, dimensiunea pieței interne reprezintă un avantaj pentru investitori.

„România este o piață mare – nu la fel de mare ca Polonia –, dar vorbim despre o piață de aproximativ 20 de milioane de oameni, care poate fi foarte interesantă pentru proiecte comune adresate mai multor piețe din regiune”, a spus Nicușor Dan.

Aderarea la OCDE și exploatarea gazelor din Marea Neagră

Președintele a amintit că România ar putea deveni, în această vară, membră a Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un pas important pentru consolidarea încrederii investitorilor.

În plan energetic, șeful statului a menționat proiectele de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, care ar urma să înceapă în 2027.

Potrivit estimărilor, România ar putea extrage aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz anual, în condițiile în care consumul intern este de aproximativ 1-2 miliarde de metri cubi, diferența urmând să ofere noi oportunități pentru piața regională.

Portul Constanța și rolul său strategic în regiune

Un alt punct important evidențiat de președinte este dezvoltarea Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră.

Acesta ar putea deveni un nod strategic pentru comerțul regional, mai ales în perspectiva reconstrucției Ucrainei și a dezvoltării Coridorului de Mijloc, care conectează Europa de regiunea Caucazului.

Portul este deja conectat cu rețeaua de transport fluvial prin Dunăre și urmează să fie sprijinit de noi proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, inclusiv finalizarea conexiunii de autostradă și dezvoltarea unei linii de tren de mare viteză până în 2028.

Industria de apărare, o oportunitate pentru cooperare

Șeful statului a menționat și potențialul de dezvoltare al industriei de apărare din România, în contextul creșterii cererii globale generate de războiul din Ucraina.

România a avut în perioada comunistă o industrie militară semnificativă, cu exporturi în numeroase state, iar o parte din infrastructura și specialiștii din domeniu există și în prezent.

În plus, prezența companiilor occidentale din industria auto în România și tradiția în domeniul tehnic și IT pot contribui la dezvoltarea unor proiecte comune în sectorul militar.

Nevoia de capital și management performant

În finalul intervenției sale, președintele a recunoscut că economia românească se confruntă încă cu unele limitări, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Nu cel mai fericit management și nu suficient capital – acestea sunt lipsurile pe care economia noastră le are”, a spus Nicușor Dan, invitând participanții la un dialog privind oportunitățile de cooperare economică.

