Donald Trump îl propune pe senatorul Markwayne Mullin la conducerea Securității Interne a SUA

Markwayne Mullin, senatorul republican din Oklahoma, fost luptător de arte marțiale mixte și susținător vocal al politicilor dure privind imigrația, ar urma să o înlocuiască pe Kristi Noem la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă, dacă va fi confirmat de Senatul american.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat nominalizarea senatorului republican din Oklahoma, Markwayne Mullin, pentru funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), în locul lui Kristi Noem, care părăsește postul în contextul unor dificultăți politice.

Mullin, aflat la primul mandat în Senat și fost luptător de arte marțiale mixte, este cunoscut ca un susținător ferm al politicilor promovate de Trump, în special în domeniul imigrației și securității interne. Nominalizarea sa trebuie confirmată de Senatul SUA.

Dacă va primi votul legislativului, Mullin va deveni al doilea șef al DHS în cadrul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump.

Susținător al politicilor dure privind imigrația

Senatorul republican a susținut în mod constant măsurile administrației privind combaterea imigrației ilegale și a lăudat activitatea agenților federali.

„Obstrucționarea aplicării legii federale este o infracțiune. Majoritatea americanilor urmează instrucțiunile ICE fără să se gândească de două ori”, a scris Mullin pe rețelele de socializare după moartea lui Alex Pretti, împușcat de agenți de imigrare în Minneapolis.

El a subliniat că agenții federali „fac o treabă dificilă” și se confruntă adesea cu amenințări cu moartea.

Totodată, Mullin a criticat închiderea parțială a guvernului federal care a afectat finanțarea DHS, acuzând Partidul Democrat de „teatru politic”.

„Ceea ce se întâmplă acum prin această închidere nu împiedică ICE să-și facă treaba”, a declarat senatorul într-un interviu pentru CNN.

Personalitate controversată în Senat

Mullin este cunoscut pentru stilul său direct și pentru momentele tensionate din activitatea parlamentară.

Unul dintre cele mai discutate episoade a avut loc în noiembrie 2023, în timpul unei audieri a Comisiei Senatului pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii. În timpul audierii liderului sindical Sean O’Brien, președintele Frăției Internaționale a Teamsters, senatorul l-a provocat pe acesta la o confruntare fizică.

„Dacă vrei să vorbim, putem fi doi adulți consimțitori și putem termina aici”, a spus Mullin, ridicându-se de pe scaun și făcând gestul de a-și scoate verigheta.

Situația a fost calmată de un alt senator, care i-a cerut lui Mullin să se așeze, potrivit BBC.

Disputa dintre cei doi continuase anterior și pe rețelele de socializare, unde s-au provocat reciproc la o luptă de tip MMA în scop caritabil.

Afacerist și tată a șase copii

Markwayne Mullin a depus jurământul ca senator în 2023. Înainte de cariera politică, el a dezvoltat, alături de soția sa, afacerea de instalații sanitare a familiei din Oklahoma.

Tată a șase copii, Mullin spune că prioritatea sa, dacă va prelua conducerea DHS, va fi securitatea națională.

„Obiectivul meu principal va fi să mențin siguranța țării”, a declarat senatorul pe treptele Capitoliului, după anunțul nominalizării.

Dacă va fi confirmat, el va conduce o agenție aflată sub presiune publică, după mai multe controverse recente, inclusiv uciderea a doi cetățeni americani de către oficiali federali de imigrare în Minnesota.

