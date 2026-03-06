Lovitură dură pentru rețeaua fierului vechi din Dolj. Amenzi, controale în forță și tone de metal confiscate



S-a trezit Garda de Mediu și a dat iama peste persoanele care colectează deșeuri metalice. Au fost “călcate” de comisarii Gărzii atât persoane fizice cât și firme din Craiova și județ.

Reprezentanții Garzii de Mediu spun că au declanșat o amplă ofensivă împotriva colectării ilegale de deșeuri metalice din județul Dolj. Mesajul comisarilor este unul clar: toleranță zero pentru cei care transformă fierul vechi într-o afacere la limita legii.



Descinderile au fost în mai multe localități considerate sensibile din punct de vedere al activităților ilegale cu deșeuri metalice. Controalele au vizat atât centrele autorizate de colectare, cât și persoanele fizice care, potrivit verificărilor, au predat în mod repetat cantități importante de metale fără documente de proveniență. Comisarii au luat urma traseului metalelor care ajungeau constant la centrele de colectare.

Așa au ajuns în Coșoveni, Coțofenii din Față, Poiana Mare, dar și cartierul 1 Mai – Popoveni din Craiova.

În total, au fost controlați 27 de operatori economici autorizați să colecteze deșeuri metalice. La unul dintre aceștia, din comuna Podari, comisarii au descoperit nereguli privind respectarea condițiilor din autorizația de mediu. Firma a fost sancționată cu o amendă de 50.000 de lei, iar Agenția pentru Protecția Mediului Dolj a fost notificată pentru suspendarea autorizației de mediu.

Amenzi de 189.500 de lei



În paralel, inspectorii au urmări și tranzacțiile făcute de persoane fizice. Concluzia: zeci de tone de deșeuri metalice au ajuns la centrele de colectare fără ca proveniența lor să poată fi justificată.

Până în prezent, 56 de persoane au fost verificate, iar 27 dintre acestea au fost sancționate contravențional. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 189.500 de lei. În plus, pentru 25 de persoane a fost interzisă desfășurarea activităților de colectare și transport de deșeuri fără autorizație.



Deșeurile confiscate



În această lună, Garda de Mediu a intervenit și în orașul Dăbuleni, într-o operațiune desfășurată împreună cu polițiștii și jandarmii. La fața locului au fost descoperite cantități mari de deșeuri provenite din dezmembrări auto, depozitate fără acte și în spații neautorizate. Autoritățile au confiscat aproximativ cinci tone de metal, iar două persoane au fost sancționate cu amenzi de câte 40.000 de lei fiecare. Întreaga cantitate de deșeuri a fost încărcată și transportată cu utilaje speciale.

Reprezentanții Gărzii de Mediu atrag atenția că, în multe cazuri, metalul valorificat ilegal provine din furturi sau din dezmembrări neautorizate, fenomen care produce prejudicii importante atât agenților economici, cât și bugetului de stat.



