Alpinist judecat după moartea iubitei pe Grossglockner

La mai mult de un an de la tragedia petrecută pe Grossglockner (3.798 m), cel mai înalt munte din Austria, un bărbat de 26 de ani, identificat în presă ca Thomas P, va fi judecat joi pentru omor din culpă gravă, după ce iubita sa, Kerstin G, 33 de ani, a murit de hipotermie pe versant.

Circumstanțele tragediei

Data incidentului: 18–19 ianuarie 2025 ;

; Condiții meteo: temperaturi de -8°C, vânt rece perceput de -20°C, rafale de până la 74 km/h;

Cauză morții: hipotermie ;

; Loc: aproape de vârful Grossglockner, într-o zonă numită Frühstücksplatz, pe traseul final către vârf.

Procurorii susțin că Thomas P, alpinist mai experimentat și „ghid responsabil” al turei, a luat mai multe decizii greșite:

A pornit cu două ore întârziere; Nu a luat echipament de bivuac de urgență; I-a permis iubitei să folosească ghete de snowboard neadecvate; A continuat ascensiunea în condiții de iarnă dificile; Nu a anunțat la timp serviciile de urgență când situația s-a deteriorat.

Disputa asupra responsabilității

Avocatul inculpatului, Kurt Jelinek, susține că:

Cuplul s-a considerat corespunzător pregătit și echipat ;

; Femeia nu era epuizată până aproape de vârf;

Thomas P a părăsit-o pentru a căuta ajutor și a sunat la poliția montană la 00:35, iar situația s-a deteriorat rapid ulterior.

Procurorii contestă aceste afirmații și susțin că bărbatul a așteptat prea mult înainte să solicite ajutor și nu a folosit echipamentul de salvare adecvat.

Impactul cazului

Dacă va fi găsit vinovat, Thomas P riscă până la 3 ani de închisoare .

. Verdictul ar putea schimba percepția asupra răspunderii penale a alpiniștilor pentru siguranța partenerilor lor.

Cazul ridică întrebări despre responsabilitatea personală versus asumarea riscului în tururile montane de mare altitudine.

Context

Kerstin G era pasionată de alpinism și drumeții montane, iar familia și avocatul inculpatului au declarat că tragedia este profund regretabilă, potrivit BBC.

Acest caz a stârnit dezbateri nu doar în Austria, ci și în comunitățile internaționale de alpiniști, evidențiind riscurile extreme și responsabilitatea morală și legală în sporturile de înaltă dificultate.

