Expoziția „Portal” la Galeriile „Cromatic“ – Un omagiu vizual pentru Constantin Brâncuși

Centrul Judeţean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, împreună cu Asociația Seniori Art Craiova, vă invită joi, 19 februarie, ora 16:00, la vernisajul expoziției de artă vizuală „Portal”, dedicată marelui sculptor Constantin Brâncuși, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naștere.

Expoziția reunește 66 de creatori de frumos din 11 orașe din România, Republica Moldova, Bulgaria, Spania și Gabon, cu peste 80 de lucrări expuse. Vizitatorii vor putea admira:

pictură în acril și ulei,

lucrări de sculptură și grafică,

tapiserie și fotografie,

experimente cu rășini bicomponente și pigmenți metalici.

Curatorul expoziției este artistul plastic Daniel Guță, iar la eveniment participă dr. în arte vizuale Emilian Popescu, Nicolae Marinescu – directorul Editurii Aius, și violoncelistul Mircea Suchici.

Detalii organizatorice

Expoziția va fi deschisă la Galeriile „Cromatic”, str. Al. Macedonski, nr. 28, în perioada 19 februarie – 14 martie 2026.

Aceasta este a doua expoziție dedicată lui Brâncuși organizată de Centrul Judeţean de Cultură și Artă Dolj și Asociația Seniori Art Craiova, după „Brâncușiana Junior” – ediția a V-a, deschisă pe 13 februarie 2026 în foyer-ul Filarmonicii Oltenia Craiova.

