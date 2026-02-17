Două persoane reținute în Gorj pentru încălcarea ordinelor de protecție. Amenințări și intervenții ale poliției la Turceni

Polițiștii din Turceni au reținut două persoane, în urma unor cazuri distincte de nerespectare a ordinelor de protecție și amenințări. Ambele incidente au avut loc pe 16 februarie 2026, iar suspecții au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Bărbat de 57 de ani, reținut după ce ar fi amenințat un vecin

Primul caz a fost semnalat prin plângere de un bărbat de 72 de ani din Valea Viei, care a reclamat că vecinul său, în vârstă de 57 de ani, s-ar fi apropiat de poarta locuinței și i-ar fi adresat amenințări cu moartea.

Potrivit polițiștilor, gestul ar fi încălcat măsurile stabilite printr-un ordin de protecție emis de Judecătoria Târgu Jiu în iunie 2025. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru nerespectarea ordinului de protecție și amenințare, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Al doilea caz: ordin de protecție provizoriu încălcat la Brănești

În aceeași zi, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce un bărbat de 34 de ani din satul Capu Dealului, comuna Brănești, a fost depistat la domiciliul comun, deși avea interdicția de a se apropia de soția sa.

Pe numele acestuia fusese emis, la 12 februarie 2026, un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile. Pentru încălcarea măsurilor, oamenii legii au întocmit dosar penal și au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.

Măsuri ferme pentru protejarea victimelor

Polițiștii atrag atenția că nerespectarea ordinelor de protecție reprezintă infracțiune și poate duce la reținere sau alte măsuri preventive. Astfel de intervenții au rolul de a preveni escaladarea conflictelor și de a asigura siguranța persoanelor aflate în situații de risc.

Citește și: Acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar DNA Craiova: managerul SAJ Dolj și alte trei persoane, trimiși în fața instanței