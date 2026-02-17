Acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar DNA Craiova: managerul SAJ Dolj și alte trei persoane, trimiși în fața instanței

Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au sesizat instanța cu acordurile de recunoaștere a vinovăției în cazul a patru inculpați acuzați de fapte de corupție legate de angajări în sistemul medical.

Printre persoanele vizate se află:

Gîngioveanu Cristian, fost manager al Serviciului de Ambulanță Județean Dolj, cercetat pentru luare de mită în formă continuată și folosirea unor informații nedestinate publicității,

Găvan Constantin, director al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, acuzat de trafic de influență.

Sume de zeci de mii de euro pentru angajări pe posturi medicale

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie–octombrie 2024, Găvan Constantin ar fi pretins peste 65.000 de euro de la mai multe persoane, susținând că poate interveni pe lângă factori de decizie din sistemul medical pentru angajarea acestora sau a rudelor lor pe posturi de șoferi ori asistenți medicali.

În același context, procurorii susțin că Gîngioveanu Cristian ar fi pus la dispoziția unor candidați subiectele examenelor organizate de SAJ Dolj pentru a le facilita promovarea concursurilor. De asemenea, ar fi primit 10.000 de euro și alte foloase necuvenite pentru angajarea unor persoane.

Alte persoane implicate și acuzațiile aduse

În dosar mai apar:

Cîrstoiu Marin, fost ambulanțier, acuzat de trafic de influență,

o persoană fără calitate specială, identificată cu inițialele M.A., acuzată că ar fi intermediat sume importante de bani pentru obținerea unor posturi în sistemul medical.

Procurorii susțin că, în perioada 2022–2024, inculpații ar fi pretins și primit zeci de mii de euro, invocând influența asupra conducerii instituțiilor vizate.

Pedepse cu suspendare și interdicții pentru funcții publice

În fața anchetatorilor, cei patru inculpați și-au recunoscut faptele și au acceptat încadrările juridice și pedepsele propuse:

Gîngioveanu Cristian – 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendare și interdicții privind ocuparea unor funcții publice;

Găvan Constantin – 2 ani și 8 luni cu suspendare;

Cîrstoiu Marin – 2 ani și 2 luni cu suspendare;

M.A. – 2 ani și 6 luni cu suspendare.

Acordurile urmează să fie analizate de Tribunalul Dolj.

Sechestru pe sume importante de bani și bunuri

În vederea confiscării speciale și extinse, anchetatorii au instituit sechestru asupra unor sume semnificative ridicate la percheziții, inclusiv peste 423.000 de euro de la domiciliul lui Gîngioveanu Cristian și peste 247.000 de euro de la Găvan Constantin, dar și asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând celorlalți inculpați.

Procurorii au precizat că cercetările continuă și față de alte persoane implicate.

Citește și: Amenzi de 30.000 de lei și permise reținute după controale ample în trafic. Acțiuni ale polițiștilor rutieri din Dolj