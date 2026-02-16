Bărbat arestat pentru trafic intern și internațional de droguri de risc în Mehedinți

7.8 C
Știri de ultima orăEvenimentBărbat arestat pentru trafic intern și internațional de droguri de risc în Mehedinți

De Mariana BUTNARIU
Individul a fost prins în flagrant delict în municipiul Drobeta Turnu Severin
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani, cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

Drogurile proveneau din Austria

Pe parcursul lunii februarie 2026, bărbatul ar fi procurat din Austria o cantitate de canabis. El a introdus drogurile în țară sub forma unui colet. Acestea erau destinată comercializării pe piața neagră.

Pe 14 februarie , individul a fost prins în flagrant delict în municipiul Drobeta Turnu Severin, imediat după ce preluase coletul. Aproximativ 30 de grame de canabis erau ascunse într-o cutie de paste.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului pe 24 de ore. Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

