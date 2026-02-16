7.8 C
Craiova
luni, 16 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCulturaRecital de excepție la Filarmonica „Oltenia” Craiova: Robert Bașcoveanu la pian

Recital de excepție la Filarmonica „Oltenia” Craiova: Robert Bașcoveanu la pian

De Mariana BUTNARIU

Pianistul Robert Bașcoveanu va susține un recital luni, 9 martie, de la ora 19:00, la Filarmonica Oltenia. Evenimentul promite o seară deosebită, cu un program variat ce traversează stiluri și epoci muzicale.

Programul serii

Programul include:

  • Johann Sebastian Bach – Preludiu și Fugă în fa minor, BWV 857;
  • Joseph Haydn – Sonata în Mi bemol major, Hob. XVI:49;
  • Frédéric Chopin – Scherzo nr. 3 în Do diez minor, op. 39;
  • Franz Liszt – „Mazeppa”;
  • Johannes Brahms – Intermezzi, op. 117 nr. 2 și op. 118 nr. 2;
  • Alexander Scriabin – Sonata-fantezie nr. 2 în Sol diez minor, op. 19.

Publicul va putea experimenta de la rigoarea barocă și eleganța clasică, la romantismul intens și expresivitatea modernă a muzicii lui Scriabin.

Versatilitate și maturitate artistică

Recitalul evidențiază tehnica, sensibilitatea și maturitatea artistică a lui Robert Bașcoveanu, oferind o experiență muzicală completă și coerentă, potrivită atât cunoscătorilor, cât și iubitorilor de muzică clasică.

Citește și: Pam Bondi criticată după ce susține că toate dosarele Epstein au fost publicate

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA