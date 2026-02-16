Recital de excepție la Filarmonica „Oltenia” Craiova: Robert Bașcoveanu la pian

Pianistul Robert Bașcoveanu va susține un recital luni, 9 martie, de la ora 19:00, la Filarmonica Oltenia. Evenimentul promite o seară deosebită, cu un program variat ce traversează stiluri și epoci muzicale.

Programul serii

Programul include:

Johann Sebastian Bach – Preludiu și Fugă în fa minor, BWV 857 ;

; Joseph Haydn – Sonata în Mi bemol major, Hob. XVI:49 ;

; Frédéric Chopin – Scherzo nr. 3 în Do diez minor, op. 39 ;

; Franz Liszt – „Mazeppa” ;

; Johannes Brahms – Intermezzi, op. 117 nr. 2 și op. 118 nr. 2 ;

; Alexander Scriabin – Sonata-fantezie nr. 2 în Sol diez minor, op. 19.

Publicul va putea experimenta de la rigoarea barocă și eleganța clasică, la romantismul intens și expresivitatea modernă a muzicii lui Scriabin.

Versatilitate și maturitate artistică

Recitalul evidențiază tehnica, sensibilitatea și maturitatea artistică a lui Robert Bașcoveanu, oferind o experiență muzicală completă și coerentă, potrivită atât cunoscătorilor, cât și iubitorilor de muzică clasică.

