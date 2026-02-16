Recital de excepție la Filarmonica „Oltenia” Craiova: Robert Bașcoveanu la pian

Pianistul Robert Bașcoveanu va susține un recital luni, 9 martie, de la ora 19:00, la Filarmonica Oltenia. Evenimentul promite o seară deosebită, cu un program variat ce traversează stiluri și epoci muzicale.
Programul serii
Programul include:
- Johann Sebastian Bach – Preludiu și Fugă în fa minor, BWV 857;
- Joseph Haydn – Sonata în Mi bemol major, Hob. XVI:49;
- Frédéric Chopin – Scherzo nr. 3 în Do diez minor, op. 39;
- Franz Liszt – „Mazeppa”;
- Johannes Brahms – Intermezzi, op. 117 nr. 2 și op. 118 nr. 2;
- Alexander Scriabin – Sonata-fantezie nr. 2 în Sol diez minor, op. 19.
Publicul va putea experimenta de la rigoarea barocă și eleganța clasică, la romantismul intens și expresivitatea modernă a muzicii lui Scriabin.
Versatilitate și maturitate artistică
Recitalul evidențiază tehnica, sensibilitatea și maturitatea artistică a lui Robert Bașcoveanu, oferind o experiență muzicală completă și coerentă, potrivită atât cunoscătorilor, cât și iubitorilor de muzică clasică.
