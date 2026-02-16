Pam Bondi criticată după ce susține că toate dosarele Epstein au fost publicate

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a transmis că a publicat toate dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, în baza Legii privind transparența dosarelor Epstein. Scrisoarea, semnată de procurorul general al SUA, Pam Bondi, și adjunctul său Todd Blanche, a fost trimisă membrilor Congresului sâmbătă și conține lista persoanelor care apar în dosare.

Critici din partea legislatorilor

Reprezentantul republican Thomas Massie și co-autor al legii, a cerut publicarea și a memorandumurilor interne care explică deciziile privind acuzarea sau nu a lui Epstein și a colaboratorilor săi. Legislatorii susțin că publicarea actuală este insuficientă și că anumite documente esențiale au fost reținute.

Co-autorul democrat al legii, Ro Khanna, a declarat că Departamentul „a încurcat apele” prin includerea pe aceeași listă a unor persoane decedate, precum Janis Joplin sau Elvis Presley, alături de infractori condamnați, fără clarificarea contextului.

Dosarele conțin materiale sensibile

Ultima tranșă de documente publicată de DoJ a inclus milioane de pagini, dar unele materiale nu au fost făcute publice din motive legate de dosare medicale, probe grafice ale abuzurilor sau alte elemente care ar putea compromite anchetele. Avocații victimelor au atras atenția că unele documente conțineau adrese de e-mail și fotografii nud care puteau identifica victimele, ceea ce a generat critici suplimentare.

Lista persoanelor menționate

Printre persoanele incluse în documente se regăsesc nume cunoscute precum Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton și membri ai familiei regale britanice, dar și muzicieni decedați precum Janis Joplin și Elvis Presley. Nu există dovezi că apariția în dosare implică vreo faptă ilegală, iar persoanele menționate au negat orice implicare în crimele lui Epstein, potrivit BBC.

Solicitări pentru transparență completă

Legislatorii cer Departamentului să publice toate memorandumurile interne, e-mailurile și notele care explică deciziile privind urmărirea penală sau neinvestigarea anumitor persoane. Aceștia subliniază necesitatea redactării doar a numelor victimelor pentru protecția acestora și eliminarea confuziilor.

