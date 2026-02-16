Inflația a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026. Energia electrică, campioana scumpirilor

Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, a fost de 9,6%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, inflația anuală a fost de 9,7%.

Indicele prețurilor de consum în ianuarie 2026 față de decembrie 2025 a fost de 100,86%.

Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026), raportată la perioada similară anterioară, a fost de 7,7%.

Alimentele: scumpiri consistente, dar și ieftiniri punctuale

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,86% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 0,91% față de decembrie 2025.

Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la:

cacao și cafea: +25,27% față de ianuarie 2025

În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10,77% față de ianuarie 2025, însă au crescut cu 2,57% comparativ cu luna decembrie 2025.

Energia electrică, creștere uriașă

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,99% în ianuarie 2026 față de aceeași lună din 2025.

Cel mai mare salt de preț a fost înregistrat la energia electrică:

+59,33% față de ianuarie 2025

-0,44% față de decembrie 2025

Creșterea accentuată a tarifelor la energie continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor.

Serviciile, peste media inflației

Serviciile au înregistrat o creștere anuală de 11,59%, iar față de luna precedentă, majorarea a fost de 1,56%.

Cel mai mult s-a scumpit transportul feroviar (CFR), cu 24,40% față de ianuarie 2025.

