Vreme rece și ninsori importante în toată țara: Cod galben de viscol și polei

De Mariana BUTNARIU

Meteorologii au emis atenționări cod galben pentru perioada 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, vizând răcire, precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și viscol. Zonele afectate vor fi indicate conform hărților oficiale.

  • Luni (16 februarie): vreme rece în Moldova, temperaturi maxime între -4 și 4°C.
  • Marți și miercuri (17-18 februarie): temperaturi maxime între -6 și 0°C în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Minimele vor fi negative în toată țara (-9°C în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 4°C în sudul Banatului și pe litoral).

Precipitații și strat de zăpadă

  • Marți (17 februarie): aria precipitațiilor se extinde din sud-vest spre sud, est și centrul țării.
  • Inițial, precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și zonele montane.
  • În noaptea de marți spre miercuri, ninsorile vor predomina, cu depunere de strat de zăpadă între 5–15 cm în medie și local 20–30 cm. Cantitățile de apă acumulate: 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp.
  • Izolat se vor înregistra polei și ghețuș.

Vânt și viscol

  • Intensificări ale vântului cu viteze de 45–65 km/h în mare parte din țară, temporar viscol în sud și sud-est.
  • Carpații Meridionali și de Curbură: rafale de 70–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă sub 100 m. Strat de zăpadă de 10–20 cm, echivalent în apă 15–25 l/mp.

Cantități de precipitații importante

  • În sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei se vor acumula 25–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.
  • Strat de zăpadă între 10–30 cm, vizibilitate redusă sub 100 m, potrivit ANM.

