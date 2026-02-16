Vreme rece și ninsori importante în toată țara: Cod galben de viscol și polei

Meteorologii au emis atenționări cod galben pentru perioada 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, vizând răcire, precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și viscol. Zonele afectate vor fi indicate conform hărților oficiale.

Luni (16 februarie) : vreme rece în Moldova, temperaturi maxime între -4 și 4°C.

: vreme rece în Moldova, temperaturi maxime între -4 și 4°C. Marți și miercuri (17-18 februarie): temperaturi maxime între -6 și 0°C în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Minimele vor fi negative în toată țara (-9°C în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 4°C în sudul Banatului și pe litoral).

Precipitații și strat de zăpadă

Marți (17 februarie) : aria precipitațiilor se extinde din sud-vest spre sud, est și centrul țării.

: aria precipitațiilor se extinde din sud-vest spre sud, est și centrul țării. Inițial, precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și zonele montane.

În noaptea de marți spre miercuri, ninsorile vor predomina, cu depunere de strat de zăpadă între 5–15 cm în medie și local 20–30 cm. Cantitățile de apă acumulate: 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp.

Izolat se vor înregistra polei și ghețuș.

Vânt și viscol

Intensificări ale vântului cu viteze de 45–65 km/h în mare parte din țară, temporar viscol în sud și sud-est.

Carpații Meridionali și de Curbură: rafale de 70–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă sub 100 m. Strat de zăpadă de 10–20 cm, echivalent în apă 15–25 l/mp.

Cantități de precipitații importante

În sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei se vor acumula 25–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Strat de zăpadă între 10–30 cm, vizibilitate redusă sub 100 m, potrivit ANM.

