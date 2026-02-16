(VIDEO) Tânăr de 28 de ani din Craiova, reținut după ce a lovit un bărbat într-un magazin

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 28 de ani, din municipiu, după ce a lovit un bărbat într-un magazin.

Incidentul a avut loc pe 26 ianuarie, în jurul orei 12:00, într-o societate comercială din localitate, după ce un conflict spontan a degenerat.

Lovit cu pumnul în față

Potrivit anchetatorilor, victima – un bărbat de 48 de ani, din comuna Melinești – a sesizat poliția, susținând că a fost agresată fizic.

Verificările efectuate la fața locului au arătat că, în urma disputei, tânărul de 28 de ani l-ar fi lovit pe bărbat cu pumnul în zona feței.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale.

