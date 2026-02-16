Delegația Ucrainei pleacă la Geneva pentru o nouă rundă de negocieri de pace cu Rusia și SUA

Delegația Ucrainei a plecat spre Geneva pentru a participa la următoarea rundă de negocieri de pace programată în perioada 17–18 februarie.

Kyrylo Budanov a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat pe Telegram, subliniind că interesele Ucrainei trebuie protejate în cadrul discuțiilor. Potrivit oficialilor, formatul va fi unul trilateral: Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Format trilateral și teme sensibile pe agendă

Potrivit Kremlinului, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, negocierile vor avea loc la Geneva și vor reuni delegațiile conduse de oficiali de rang înalt.

Rusia va fi reprezentată de Vladimir Medinski, iar presa rusă susține că delegația Moscovei va include cel puțin 15 persoane, printre care și ministrul adjunct de externe Mihail Galuzin.

Din partea SUA sunt așteptați trimișii speciali ai președintelui Donald Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Kyiv Post.

Printre temele principale se numără mecanismele de monitorizare a încetării focului și noi schimburi de prizonieri.

Divergențe majore între Kiev și Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există o „diferență fundamentală” între pozițiile celor două părți. Kievul solicită un armistițiu fără pierderi teritoriale suplimentare, în timp ce Moscova insistă asupra recunoașterii regiunilor ocupate și asupra unor concesii ample.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat recent că negocierile sunt „departe de a fi finalizate”, în ciuda declarațiilor optimiste venite din partea Washingtonului.

Presiuni și declarații dure

Donald Trump a afirmat că „Rusia vrea să facă un acord”, adăugând că Zelenski „va trebui să acționeze” pentru a nu rata o oportunitate majoră.

Rundele anterioare de negocieri, mediate de SUA, au avut loc la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, însă un acord final rămâne incert.

