PSD versus premierul Ilie Bolojan pe tema tăierilor salariale

O confruntare politică majoră are loc luni, în ședința coaliției, între Partidul Social Democrat (PSD) și premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a convocat liderii formațiunilor de guvernământ la Palatul Victoria pentru a debloca situația creată în jurul pachetului de măsuri de austeritate.

Tensiunile au escaladat după ce trei miniștri social-democrați au refuzat să avizeze ordonanța de urgență privind reducerea cheltuielilor.

Este vorba despre:

Florin Barbu – ministrul Agriculturii

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete a cerut explicit ca spitalele publice și serviciile de ambulanță să fie exceptate de la reducerea cu 10% a bugetelor pentru salarii.

Decizie crucială pentru premier

Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă își asumă răspunderea și adoptă măsurile prin Ordonanță de Urgență, în ciuda opoziției venite din partea PSD.

Social-democrații susțin că, în paralel cu măsurile de austeritate, Guvernul ar fi trebuit să promoveze și politici de relansare economică și măsuri de solidaritate socială.

Disputa riscă să adâncească tensiunile din interiorul coaliției și să testeze stabilitatea actualei majorități guvernamentale.

